Renfe tacha de "incidencias puntuales" los retrasos de cuatro trenes en A Coruña
Las demoras se produjeron en servicios de media distancia en el día de regreso al trabajo tras las navidades
Cuatro trenes de media distancia con destino u origen en la estación de A Coruña se vieron afectados por retrasos en la mañana de este miércoles, según confirmó Renfe a este periódico. La compañía estatal atribuyó esta situación a "incidencias puntuales" que se debieron a "dificultades sobrevenidas", al tiempo que detalló que no se produjeron circunstancias como accidentes que hubieran pidido causar las demoras.
Renfe recordó además que la terminal coruñesa se encuentra en obras desde hace meses para su adaptación a la alta velocidad, lo que origina problemas para la circulación de los trenes. Este factor ha generado frecuentes problemas en los últimos tiempos en la estación que han derivado en críticas de los usuarios.
- Javier Facal: «Se me encoge el corazón cuando entro en A Mundiña»
- Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos
- Año nuevo en A Coruña: 2026 arranca con las estampas de cada 1 de enero
- Bonilla a la Vista se prepara para despachar 43.000 churros en los Reyes de A Coruña
- El Ayuntamiento de A Coruña y una constructora tardan 23 años en cerrar una operación urbanística en Visma
- Manitas, la histórica tienda de A Coruña, estrena una segunda vida: 'Es diferente a lo que se suele ver en la ciudad
- Lola López-Menéndez, autora de 'Ardentía': «A Galicia le falta mucho orgullo por sus antepasados»
- Tinho, el concursante más 'koruño' de la historia de 'Operación Triunfo': «Cuando paso tres días trabajando en Madrid, ya necesito volver a A Coruña»