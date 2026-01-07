Renfe tacha de "incidencias puntuales" los retrasos de cuatro trenes en A Coruña

Cuatro trenes de media distancia con destino u origen en la estación de A Coruña se vieron afectados por retrasos en la mañana de este miércoles, según confirmó Renfe a este periódico. La compañía estatal atribuyó esta situación a "incidencias puntuales" que se debieron a "dificultades sobrevenidas", al tiempo que detalló que no se produjeron circunstancias como accidentes que hubieran pidido causar las demoras.

Renfe recordó además que la terminal coruñesa se encuentra en obras desde hace meses para su adaptación a la alta velocidad, lo que origina problemas para la circulación de los trenes. Este factor ha generado frecuentes problemas en los últimos tiempos en la estación que han derivado en críticas de los usuarios.