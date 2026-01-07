Así se revaloriza la pesca de A Coruña: la lonja dispara su facturación en 2025, la mayor en siete años, y la clave es la regularidad

En 2025, la lonja de A Coruña consiguió, por primera vez en la década, recuperar las cifras anteriores a la pandemia. A falta de que la Xunta cierre las estadísticas del año pasado, hasta el 23 de diciembre en el mercado coruñés se descargaron unas 24.800 toneladas, un 17% más que en las mismas fechas del año anterior, y la facturación se disparó un 20,7%. El valor del pescado y marisco vendido en los muelles coruñeses superó los 71.,1 millones de euros, la cifra más alta desde 2018, en un ejercicio en que, según explica el presidente de la lonja, Juan Carlos Corrás, «ha sido de beneficios para los pescadores, se ha descargado y se ha vendido bien», con «precios decentes» y sostenidos.

Y es que en 2025, al contrario que otras veces, «los precios se han mantenido bastante a lo largo de todo el año». En el negocio de la pesca hay «altibajos», cuando varios barcos realizan capturas simultáneas de grandes cantidades que bajan el precio del producto, pero en 2025 «se consiguió mantener una buena cotización de mercado, sin grandes desembarques en un solo día o una sola semana» pero con cantidades más limitadas y «constantes». Así, se han visto jurelos o lirios «a cuatro o cinco euros el kilo, cuando hace un año o dos era impensable, estaban a 40 o 60 céntimos».

Esto es beneficioso para los pescadores, pues les permite mantener sus márgenes, y para el volumen de mercado de la lonja, pues los barcos van a muelles en los que pueden conseguir buenos precios y encontrar clientes «Lo atractivo que tiene este puerto es el gran número de usuarios que hay, tanto de pescaderías y placeros como mayoristas o grandes áreas comerciales: hay 300 o 400 personas [comprando] casi a diario y es uno de las mejores circunstancias que tenemos», resume Corrás.

Pero que las descargas sean constantes y regulares, añade el presidente de la lonja, no beneficia solo a los vendedores sino también a los clientes, en especial los pequeños. Para el comprador es mejor un suministro constante que «un mes o mes y medio explosivo», considera Corrás, y permite que los minoristas y placeros pueden encontrar variedad de especies a lo largo del año.

Como es habitual, la especie que más dinero ha dejado en la lonja el año pasado es la merluza, gracias a su alto valor. Aunque fue el quinto animal en número de descargas, menos de 3.000 toneladas, las compraventas supusieron unos 14,5 millones, a la espera de los datos de la última semana del año.

Pero también hubo un buen comportamiento el jurel, más barato. Las casi 4.000 toneladas que se descargaron en 2025 supusieron más de 8,5 millones de euros. «Este año el jurel se ha podido pescar de forma directa», explica Corrás, que ve ya superada la «crisis con el tema del cerco y la mala situación del jurel», que supuso cuotas reducidas otros años. Su situación, afirma, «no es tan mala en el Cantábrico, pero las cuotas se ponen desde el mar del Norte a Portugal y están en peor situación arriba», indica.

El pescado más abundante en los muelles coruñeses durante 2025 fue el lirio, que sumó unas 4.750 toneladas pese a que el inicio del año no había sido prometedor. «El primer trimestre no había mucho, pero luego hemos ido recuperando», y los precios relativamente altos han permitido que deje aproximadamente 6,6 millones.

También ha habido «importantes cantidades desembarcadas» de sardina y anchoa. La primera superó las 3.100 toneladas, con una facturación que se aproxima a los 4,6 millones de euros, mientras que la anchoa o bocarte, más remunerador, supuso cerca de 5,3 millones de euros en compraventas con menos de 3.100 toneladas. En estas especies «el recurso está bien», señala el presidente de la lonja.

Corrás cuenta con la «recuperación» de estas especies y del jurel para compensar los recortes de cuotas de la caballa, que otros años, afirma, dejó miles de toneladas en la lonja: en 2025 fueron algo más de 700 y este ejercicio «no sé si llegaremos a las 200», indica, y también pide conseguir la «máxima cuota posible» de lirio y bacaladilla. La caballa o xarda fue el séptimo producto más descargado de la lonja en 2025, si bien ocupa el noveno puesto en cuanto a facturación, con algo más de 1,6 millones.

En el listado de especies que dejaron más dinero en el mercado coruñés está también el rape o xuliana, con más de 4,3 millones de euros y algo menos de 600 toneladas. Las descargas de pota común superaron el millón y medio de kilos, si bien la facturación hasta el 23 de diciembre queda en algo menos de cuatro millones de euros. Y las ventas de percebe rebasaron los 2,4 millones de euros, pese a que las descargas que contabiliza la Xunta no alcanzaron las 66 toneladas.

También quedaron por encima del millón de euros el rapante (1,5 millones), la robaliza (aproximadamente 1,35 millones), el bonito del Norte (algo menos de 1,2 millones) y tanto la cigala como el congrio, que no llegaron a los 1.100.000 euros. El pulpo queda rozando el millón, con más de 100 toneladas descargadas durante 2025.

Caída con el covid

Pese a que se ha recuperado una facturación similar a la de la década pasada, las descargas de 2025 siguen lejos de las que se registraban antes del coronavirus. Siempre a datos hasta el 23 de diciembre, en 2016 pasaron cerca de 40.000 toneladas por la lonja, una cifra similar a la de 2018, y en 2017 hubo un pico con unos 47,2 millones de kilos. En 2019 la cifra descendió pero superó las 39.700 toneladas, e incluso en 2020 se superaron las 30.800.

Esta cifra nunca se ha recuperado. En 2021 descendió por debajo de las 28.000 toneladas y al año siguiente quedó en algo más de 27.400, mientras que en 2023 no se alcanzaron las 24.400. En 2024 los kilos bajaron a menos de 21,2 millones, por lo que la recuperación del año pasado, hasta los 24,8 millones, deja el ejercicio por debajo del promedio de 2020-2025.

Pero el volumen de negocio sí se ha recuperado. Entre 2016 y 2018 la facturación estaba en torno a los 74 o 76 millones de euros, y en 2019 quedó en unos 67,5, cifras similares a las de los 71,1 millones de ahora. A datos hasta el 23 de diciembre, en 2020 no se alcanzaron los 59,5 millones de euros, y al año siguiente la cifra quedó en poco más de 63,7. Los datos de 2022 y 2023 fueron similares, y en 2024, coincidiendo con una caída de los desembarcos, la cifra quedó en unos 58,9 millones de euros. En 2025 el precio medio por kilo fue de unos 2,9 euros, el más elevado de la última década.