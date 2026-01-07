RTVE exige en el juzgado más dinero al Concello de A Coruña por salir de La Terraza

La salida de Radio Televisión Española (RTVE) del edificio municipal La Terraza, situado en los jardines de Méndez Núñez, acabará en los tribunales, ya que la corporación pública recurrió judicialmente la resolución del Concello mediante la que acordó el pasado septiembre compensarla con solo 188.155 euros por dejar el inmueble diez años antes de lo previsto y por los gastos de traslado, ya que reclama 4,2 millones por esos conceptos. La Junta de Gobierno Local aprobará este jueves el personamiento del Concello en el recurso que debe resolver el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de A Coruña.

La plantilla del ente trabaja desde el 13 de octubre en un local comercial de Matogrande a la espera de su instalación en una planta del edificio de Correos en la Marina. El Concello planteó la marcha de RTVE de La Terraza al aceptar el Gobierno la ubicación en ese edificio de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), instalada de forma provisional en el inmueble municipal de Veeduría, en la Ciudad Vieja.

Desde 1985

La Terraza albergó a la radio y la televisión públicas del Estado desde 1985 con un contrato que expiraba en 2035. En junio de 2024 Concello y RTVE firmaron un protocolo para regular la salida de los dos medios de comunicación, pero la falta de acuerdo hizo que en mayo de 2025 el Gobierno local iniciase el trámite para revertir la concesión.

En el mismo se incluyó un informe sobre el estado de La Terraza que estableció en 875.244 euros el coste de las obras de mantenimiento que debería haber realizado RTVE, aunque este organismo lo rebajó a 300.950 euros y añadió la reclamación de 101.340 euros por cada uno de los diez años que podría continuar en el inmueble, la misma cantidad que abonará como alquiler en la sede de Correos en la Marina. A estas cifras sumó también 50.000 euros por gastos del traslado.

El Concello admitió las dos últimas cantidades pero rechazó hacerse cargo de futuras obras en Correos y de la adquisición de equipamientos técnicos que también reclamó RTVE. Ese planteamiento dejaría en 1,06 millones la indemnización municipal, pero el Gobierno local descuenta de ella los 875.400 en que calcula el coste de las obras necesarias en La Terraza, por lo que la cantidad definitiva que está dispuesta a abonar es de 188.155 euros. El organismo recurrió esta resolución ante el Concello y, tras el rechazo obtenido, decidió acudir a la vía judicial.