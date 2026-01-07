El sector del transporte de viajeros de A Coruña se manifiesta este viernes antes de continuar con la huelga
Los días 12, 13, 16, 19, 20 y 23 de enero volverán a hacer parones
Europa Press
Los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO.), UGT y CIG han convocado una manifestación este viernes en Santiago para exigir "avances" en la negociación del convenio colectivo del sector del transporte de viajeros en la provincia de A Coruña.
Tal como ha informado CC.OO. en un comunicado, la protesta comenzará a partir de las 11.00 horas en la estación intermodal de la capital gallega y terminará en el Parlamento de Galicia.
Esta protesta abre una nueva convocatoria de paros durante este mes, al igual que se realizó en diciembre. Así, en asamblea, los sindicatos aprobaron nuevas jornadas de paro los días 12, 13, 16, 19, 20 y 23 de enero.
"Si la patronal persiste en su inmovilismo, a partir del 2 de febrero los trabajadores irán a la huelga indefinida", ha reivindicado la organización sindical.
Según Comisiones Obreras, el motivo principal de estas protestas es el "secuestro" del convenio colectivo por parte de la patronal, que lleva "paralizado" cuatro años y quedó "desfasado".
"La única oferta sustancial presentada por la patronal fue un 1,2% de subida salarial y nada en lo referente a la jornada", ha criticado, tachando este aumento de "miserable" al considerar que "insulta" a los empleados.
Así, solicita una subida salarial "digna" y que el convenio incluya una reducción de la jornada, además de una actualización y modernización de los permisos retribuidos y los días de asuntos propios, entre otras solicitudes.
- Javier Facal: «Se me encoge el corazón cuando entro en A Mundiña»
- Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos
- Año nuevo en A Coruña: 2026 arranca con las estampas de cada 1 de enero
- Bonilla a la Vista se prepara para despachar 43.000 churros en los Reyes de A Coruña
- El Ayuntamiento de A Coruña y una constructora tardan 23 años en cerrar una operación urbanística en Visma
- Lola López-Menéndez, autora de 'Ardentía': «A Galicia le falta mucho orgullo por sus antepasados»
- Tinho, el concursante más 'koruño' de la historia de 'Operación Triunfo': «Cuando paso tres días trabajando en Madrid, ya necesito volver a A Coruña»
- El poblado navideño de A Coruña hace las maletas: «Me da muchísima rabia, no se vendió nada»