Así será la vuelta al mundo en crucero durante cuatro meses que emprenderán 15 coruñeses

Willy Fog logró dar la vuelta al mundo en 80 días y ahora 258 pasajeros españoles, entre ellos 15 procedentes de A Coruña, parten este miércoles del puerto de Barcelona para embarcarse en una travesía similar, aunque les llevará unos días más lograrlo. En concreto la aventura durará 132 días visitando 46 destinos en 33 países.

Esta travesía hará escalas en Europa, el Caribe, las Américas, el Pacífico, Australia, Asia, el sur de África y las islas del Océano Índico a bordo del crucero MSC Magnifica.

El viaje comienza por el Mediterráneo con paradas en Génova, Livorno y Civitavecchia antes de cruzar el Atlántico hacia Madeira y el Caribe (Barbados, Granada, Bonaire y Curaçao). De ahí, se dirigirá hacia Sudamérica (con Colombia y tránsito del Canal de Panamá) para continuar por Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y México, y poner rumbo a Estados Unidos (San Diego y San Francisco). El itinerario seguirá por el Pacífico con Hawái y las islas de Tahití, Samoa y Fiyi, antes de explorar las costas de Nueva Zelanda y Australia, incluyendo Auckland, Sídney, la Costa Dorada y la Gran Barrera de Coral.

Itinerario de la vuelta al mundo / LOC

Después, el viaje avanzará por Asia con Manila y Japón (Okinawa y Tokio), Corea del Sur (Busan), China (Shanghái) y Hong Kong, antes de continuar hacia Vietnam, Singapur y Malasia. El tramo final llevará a los pasajeros a descubrir el océano Índico, con paradas en Seychelles, Mauricio y la isla de Reunión, para después bordear el continente africano, con escalas en Sudáfrica y Namibia. Desde allí, el barco continuará su travesía por el Atlántico con escala en Cabo Verde, antes de poner rumbo de regreso al Mediterráneo, donde culminará esta extraordinaria circunnavegación alrededor del mundo.

Visitas incluidas

Los pasajeros a bordo del trasatlántico disfrutarán además de 15 excursiones incluidas. Entre las más destacadas se encuentran el recorrido histórico a pie por Cartagena en Colombia y la navegación por los canales de Tortuguero en Puerto Limón, Costa Rica. Además, también podrán realizar un paseo panorámico con espectáculo cultural en Puntarenas y descubrir el Puerto Quetzal, en Guatemala. En Nueva Zelanda, los pasajeros disfrutarán de una visita al Museo de Auckland y a los principales puntos de la ciudad, mientras que, en Australia, se incluye un tour para descubrir Sídney. En Asia, destacan la combinación de lo antiguo y lo moderno en Manila, una panorámica de Tokio, la experiencia del tren Maglev en Shanghái y el descubrimiento de la isla de Hong Kong.

El sudeste asiático llevará a los viajeros a los imprescindibles de Da Nang y a lo más destacado de Kuala Lumpur desde Port Klang; en el Índico, en Port Louis (Mauricio), se ofrecerá una inmersión en su patrimonio con experiencia en el Château Jardín. En África, se incluye un recorrido por los grandes iconos y el patrimonio de Ciudad del Cabo, y en Cabo Verde, un tour por la ciudad de Mindelo. Los pasajeros también tienen la posibilidad de reservar otras excursiones adicionales, tanto antes como durante el viaje.

A la venta el de 2028

La compañía que ofrece este servicio, MSC Cruceros, ya ha abierto las ventas para MSC World Cruise 2028, ofreciendo a los viajeros la oportunidad de planificar con antelación su propia vuelta al mundo y asegurar plaza en uno de los itinerarios más destacados de la naviera. El coste de un viaje de este estilo ronda, como mínimo, los 17.500 euros por persona, aunque dependiendo del tipo de camarote o de los lujos a bordo el viaje puede superar los 60.000. A esto hay que añadir el traslado hasta Barcelona, puerto de salida.