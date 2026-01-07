Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

La borrasca Gorretti trae a partir de este jueves precipitaciones y alerta naranja por oleaje y viento en el litoral de A Coruña. En tierra, se esperan rachas de viento superiores a los 80 km/h y las temperaturas oscilarán entre los 8 grados de mínima y los 13 de máxima. Los cielos estarán cubiertos y los chubascos serán más abundantes por la tarde, cuando podrían llegar acompañadas de tormentas. En el mar se, esperan olas de hasta seis metros y vientos de hasta fuerza ocho.

Viernes 9

Continuarán los cielos cubiertos, con precipitaciones, y se mantendrá la alerta naranja en el litoral de A Coruña hasta la noche. A partir de las 22.00 horas, disminuirá a aviso amarillo, de peligro bajo, con oleaje de cuatro a cinco metros. Las temperaturas se moverán entre los 10 grados de mínima y los 13 de máxima.

Sábado 10

El sábado mejora la situación en el litoral, ya sin avisos. Estarán los cielos cubiertos, todavía con chubascos, y los termómetros marcarán 10 grados de mínima y 14 de máxima.

Tabla con la predicción detallada de la Agencial Estatal de Meteorología en A Coruña. / LOC

Domingo 11

Continuarán los cielos nubosos y se esperan lluvias abundantes. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, con mínimas de 12 grados y máximas de 16.

Lunes 12

Se mantendrán las nubes y las precipitaciones. Los termómetros oscilarán entre los 13 y los 16 grados.

Martes 13

Seguirán los cielos cubiertos, con precipitaciones. Las temperaturas irán de los 11 a los 14 grados.

Miércoles 14

Los cielos estarán parcialmente nubosos, con lluvias débiles. Las temperaturas mínimas descenderán hasta los 7 grados y las máximas se quedarán en los 14.

Jueves 15

Se esperan intervalos de nubes y claros, todavía con chubascos. Los termómetros se moverán entre los 8 y los 12 grados.

Viernes 16

Los cielos estarán nubosos y las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 11 grados.

Sábado 17

Predominarán las nubes, con chubascos. Los termómetros irán de los 5 a los 11 grados

Domingo 18

Se esperan lluvias débiles con intervalos de nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 3 y los 11 grados.

Lunes 19

Continuará la alternancia de nubes y claros, todavía con precipitaciones débiles. Los termómetros marcarán 6 grados de mínima y 12 de máxima.

Martes 20

Los cielos estarán cubiertos y las temperaturas irán de los 4 a los 11 grados.