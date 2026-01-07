Previsión del tiempo en A Coruña
Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días
La borrasca Gorretti trae a partir de este jueves precipitaciones y alerta naranja por oleaje y viento en el litoral de A Coruña. En tierra, se esperan rachas de viento superiores a los 80 km/h y las temperaturas oscilarán entre los 8 grados de mínima y los 13 de máxima. Los cielos estarán cubiertos y los chubascos serán más abundantes por la tarde, cuando podrían llegar acompañadas de tormentas. En el mar se, esperan olas de hasta seis metros y vientos de hasta fuerza ocho.
Viernes 9
Continuarán los cielos cubiertos, con precipitaciones, y se mantendrá la alerta naranja en el litoral de A Coruña hasta la noche. A partir de las 22.00 horas, disminuirá a aviso amarillo, de peligro bajo, con oleaje de cuatro a cinco metros. Las temperaturas se moverán entre los 10 grados de mínima y los 13 de máxima.
Sábado 10
El sábado mejora la situación en el litoral, ya sin avisos. Estarán los cielos cubiertos, todavía con chubascos, y los termómetros marcarán 10 grados de mínima y 14 de máxima.
Domingo 11
Continuarán los cielos nubosos y se esperan lluvias abundantes. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, con mínimas de 12 grados y máximas de 16.
Lunes 12
Se mantendrán las nubes y las precipitaciones. Los termómetros oscilarán entre los 13 y los 16 grados.
Martes 13
Seguirán los cielos cubiertos, con precipitaciones. Las temperaturas irán de los 11 a los 14 grados.
Miércoles 14
Los cielos estarán parcialmente nubosos, con lluvias débiles. Las temperaturas mínimas descenderán hasta los 7 grados y las máximas se quedarán en los 14.
Jueves 15
Se esperan intervalos de nubes y claros, todavía con chubascos. Los termómetros se moverán entre los 8 y los 12 grados.
Viernes 16
Los cielos estarán nubosos y las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 11 grados.
Sábado 17
Predominarán las nubes, con chubascos. Los termómetros irán de los 5 a los 11 grados
Domingo 18
Se esperan lluvias débiles con intervalos de nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 3 y los 11 grados.
Lunes 19
Continuará la alternancia de nubes y claros, todavía con precipitaciones débiles. Los termómetros marcarán 6 grados de mínima y 12 de máxima.
Martes 20
Los cielos estarán cubiertos y las temperaturas irán de los 4 a los 11 grados.
- Javier Facal: «Se me encoge el corazón cuando entro en A Mundiña»
- Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos
- Año nuevo en A Coruña: 2026 arranca con las estampas de cada 1 de enero
- Bonilla a la Vista se prepara para despachar 43.000 churros en los Reyes de A Coruña
- El Ayuntamiento de A Coruña y una constructora tardan 23 años en cerrar una operación urbanística en Visma
- Manitas, la histórica tienda de A Coruña, estrena una segunda vida: 'Es diferente a lo que se suele ver en la ciudad
- Lola López-Menéndez, autora de 'Ardentía': «A Galicia le falta mucho orgullo por sus antepasados»
- Tinho, el concursante más 'koruño' de la historia de 'Operación Triunfo': «Cuando paso tres días trabajando en Madrid, ya necesito volver a A Coruña»