La unión metropolitana, el eterno reto de A Coruña

A Coruña despide 2025 sin que hayan trascendido avances en la constitución del área metropolitana. La ciudad y los ayuntamientos de la comarca arrancan el año sin expectativas de disponer a corto plazo de una figura jurídica que facilite la gestión compartida en áreas clave como movilidad, infraestructuras o servicios básicos.

La falta de avances contrasta con las recurrentes promesas políticas de impulsar un ente que permita dejar atrás «esa pequeña aldea gala que da la espalda a su entorno para vivir una nueva realidad metropolitana», según defendía la alcaldesa, Inés Rey en 2019, al poco de iniciar su primer mandato.

El debate se desinfla en María Pita mientras que ciudades como Lugo cogen carrerilla y prometen sentar las bases de un área metropolitana viable en este 2026. Así lo prometió su alcalde, Miguel Fernández, durante el debate sobre el estado de la ciudad, celebrado el 29 de diciembre. El regidor lucense, del PSOE, apela al diálogo para llevar esta empresa a buen puerto y evitar problemas como los surgidos en Vigo. Ese consenso, apunta, marcará las negociaciones con los concellos, que podrán adherirse de forma voluntaria, y con la Xunta, que será partícipe del proyecto desde el primer momento.

Sin plazos

En A Coruña ya no fijan plazos. El último que se marcó, el de redactar el proyecto de ley del área metropolitana, incluido en el pacto de investidura de PSOE y BNG, venció en el ecuador de este mandato. Atrás quedan otros intentos, el más sonado, el de 2015, cuando asumió la Alcaldía Marea Atlántica y prometió «ir mucho más allá», crear mesas de trabajo «estables» y constituir una nueva estructura que superase las competencias del Consorcio As Mariñas. Los objetivos quedaron recogidos en la denominada Declaración de María Pita, un texto con objetivos ambiciosos que no llegaron a pasar del papel. El consenso inicial no tardó en resquebrajarse, primero por las discrepancias del PP y después por la falta de apoyo de los socialistas coruñeses, que apostaron por impulsar primero un consorcio de transportes.

Con el tiempo, las diferencias se fueron encauzando y todos los concellos, salvo Arteixo, aprobaron la declaración de María Pita. El último, A Coruña. Tras asumir la Alcaldía, el PSOE llegó a un acuerdo de investidura con Marea Atlántica para retomar este ambicioso proyecto metropolitano. El Ayuntamiento creó una comisión especial que debía crear en medio año un proyecto de ley autonómica, pero solo se reunió en un par de ocasiones.

La legislatura culminó con nuevas promesas de impulsar el área, que cobraron un renovado impulso tras las elecciones de 2023, al comprometerse Inés Rey en el pacto de investidura con el BNG a «redactar el proyecto del área metropolitana» en los dos primeros años de mandato. Sin éxito.

El papel de la Xunta

La regidora socialista culpa en parte de esta situación a la Xunta, a la que acusaba ya en 2023 de «torpedear permanentemente» las iniciativas que parten de A Coruña y de «no creer en las áreas metropolitanas ni en el municipalismo». Inés Rey expresó en varias ocasiones su convencimiento de que el Parlamento de Galicia tumbaría el proyecto de ley, pero ilustró su apuesta por el área metropolitana con los convenios con otros concellos, como el rubricado en 2025 con Arteixo para la optimización de servicios públicos, o con la convocatoria de una mesa de regidores del área para discutir el futuro de Alvedro.

Más allá de acuerdos puntuales, las iniciativas consorciadas entre A Coruña y los ayuntamientos del área se hacen de rogar y siguen sin resolverse contratos clave, como el de la planta de Nostián, que permanece en precario desde hace seis años. El Consorcio de Transportes prometido en las municipales de 2019, que debía ser una especie de trampolín para la constitución del área, tampoco se ha materializado y se multiplican las quejas en la comarca por las deficiencias del servicio interurbano.

En los últimos años, se abrieron además fisuras en el Consorcio As Mariñas, que se había jactado siempre de una unidad a prueba de siglas. A la salida en 2017 de Arteixo se sumó otra crisis en 2020 derivada de las tensiones con Oleiros que estuvo a punto de poner la puntilla a la entidad supramunicipal. Los alcaldes consiguieron finalmente reconducir la situación y mantienen su apuesta por el área, aunque se muestran cada vez más escépticos de que llegue a materializarse al no ver interés por parte de la Xunta ni del Ayuntamiento de A Coruña.