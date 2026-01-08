Agricultores y ganaderos, llamados a movilizarse este lunes ante la Delegación del Gobierno en A Coruña
El Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas convoca una manifestación para protestar por el tratado de libre comercio de la Unión Europea y los países del Mercosur
Los trabajadores del sector agrario están llamados a secundar una concentración el próximo lunes 12 de enero, a las 12.00 horas, frente a la Delegación del Gobierno en A Coruña en defensa del acceso a los “alimentos saludables a precios justos” y en protesta contra el tratado de libre comercio que están a punto de firmar la Unión Europea y los países del Mercosur.
“El acuerdo vende la soberanía alimentaria de Europa y América Latina e ignora el rechazo mayoritario de la sociedad y del sector agrario”, denuncia el Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL), que convoca la manifestación el mismo día que se firma un acuerdo que, consideran, beneficia a los intereses de las grandes multinacionales mientras amenaza la viabilidad de la agricultura familiar.
- Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos
- Año nuevo en A Coruña: 2026 arranca con las estampas de cada 1 de enero
- El empresario José Souto proyecta un hotel en la antigua nave de la quebrada Tecam, que él fundó
- Bonilla a la Vista se prepara para despachar 43.000 churros en los Reyes de A Coruña
- Manitas, la histórica tienda de A Coruña, estrena una segunda vida: 'Es diferente a lo que se suele ver en la ciudad
- Javier Facal: «Se me encoge el corazón cuando entro en A Mundiña»
- El Ayuntamiento de A Coruña y una constructora tardan 23 años en cerrar una operación urbanística en Visma
- Lola López-Menéndez, autora de 'Ardentía': «A Galicia le falta mucho orgullo por sus antepasados»