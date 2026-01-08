Agricultores y ganaderos, llamados a movilizarse este lunes ante la Delegación del Gobierno en A Coruña

Los trabajadores del sector agrario están llamados a secundar una concentración el próximo lunes 12 de enero, a las 12.00 horas, frente a la Delegación del Gobierno en A Coruña en defensa del acceso a los “alimentos saludables a precios justos” y en protesta contra el tratado de libre comercio que están a punto de firmar la Unión Europea y los países del Mercosur.

“El acuerdo vende la soberanía alimentaria de Europa y América Latina e ignora el rechazo mayoritario de la sociedad y del sector agrario”, denuncia el Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL), que convoca la manifestación el mismo día que se firma un acuerdo que, consideran, beneficia a los intereses de las grandes multinacionales mientras amenaza la viabilidad de la agricultura familiar.