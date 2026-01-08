Arranca en A Coruña el rodaje de 'Ardora', la nueva serie de Movistar Plus+

El rodaje de Ardora, la nueva serie de Movistar Plus+, comenzó este jueves en A Coruña. Desde primera hora de la mañana, el equipo técnico y artístico trabaja en la calle Juana de Vega, primer escenario urbano de una producción que durante los próximos días se moverá también a la calle Huerta y a otras localizaciones del centro y distintos barrios de la ciudad, que tendrá un papel central en el desarrollo de la historia. La serie supone un nuevo proyecto conjunto entre Movistar Plus+ y la productora coruñesa Portocabo, responsables de títulos de gran éxito como Rapa y Hierro. En esta ocasión, la ficción vuelve a Galicia para contar un drama criminal de cinco episodios que sitúa su acción en la A Coruña contemporánea y que pone el foco en los conflictos personales, judiciales y sociales que se esconden tras un caso judicial aparentemente sencillo.

Este jueves han comenzado las grabaciones dentro de un despacho de la propia calle Juana de Vega que será un punto principal de la serie. La trama arranca con un embarazo y un matrimonio atravesado por tensiones internas, elementos que se ven sacudidos por un asesinato que lo cambia todo. A partir de ese punto, la historia va desplegando una red de relaciones, silencios e intereses cruzados, en la que cada personaje tira de un hilo que conduce a verdades incómodas. El relato avanza entre los despachos judiciales, las comisarías y los espacios cotidianos de la ciudad, mostrando cómo la ley, el poder y los prejuicios condicionan las decisiones de quienes se ven atrapados en el caso.

Ardora está protagonizada por Carolina Yuste y Javier Gutiérrez, dos de los intérpretes más reconocidos del panorama audiovisual español. Yuste encarna a Estela Otero, una abogada del turno de oficio en A Coruña, comprometida y de fuerte carácter, que debe asumir la defensa de un joven acusado del asesinato de un empresario local. Lo que parecía un trámite más dentro de su trabajo acaba por convertirse en un proceso que pone a prueba tanto su ética profesional como su propia vida personal. El ferrolano Javier Gutiérrez da vida a Luis Rouco, un comisario de policía con una amplia trayectoria, inmerso también en una crisis personal, decidido a controlar el curso de la investigación y a evitar que determinadas verdades salgan a la luz.

La serie está creada y escrita por Pepe Coira y Fran Araújo, con dirección de Fran Coira, y mantiene el sello de realismo que caracteriza a las producciones de Portocabo. Los guiones apuestan por procesos judiciales contados con rigor y por personajes complejos, alejados de estereotipos, en una historia que se apoya tanto en el suspense como en el retrato humano de sus protagonistas.

El rodaje se prolongará durante varias semanas, en principio doce, y recorrerá distintos espacios de A Coruña y de la provincia, lo que volverá a convertir a la ciudad en un gran plató al aire libre. La presencia del equipo ya ha despertado la curiosidad de vecinos y transeúntes en una de las zonas más céntricas, con cortes puntuales de tráfico y un notable despliegue técnico. Ardora refuerza así la relación entre la industria audiovisual y A Coruña, una ciudad que continúa consolidándose como escenario habitual de grandes producciones nacionales.