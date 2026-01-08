Cinco contenedores arden de madrugada en A Coruña, en Os Rosales

Los Bomberos de A Coruña han tenido que acudir de madrugada al barrio de Os Rosales por un aviso de cinco contenedores en llamas. Ha ocurrido alrededor de las 02.30 horas y, según informan los efectivos de emergencias en el parte de su intervención, los cinco contenedores estaban "ardiendo al mismo tiempo en distintos puntos" del barrio, en concreto dos en la calle Manuel Azaña y tres en la calle Emilio González López.