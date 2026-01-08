El Concello de A Coruña prevé invertir casi 187 millones en la gestión de residuos hasta 2030: quiere mejorar el reciclaje y el «obsoleto» Nostián

El plan municipal de gestión de residuos de A Coruña calcula una inversión de cerca de 187 millones de euros entre 2025 y 2030, pero este solo aparece desglosado por «líneas estratégicas» y no por líneas concretas de trabajo: probablemente se están contando los grandes contratos ligados a los residuos, como la recogida y el tratamiento en la planta de residuos municipales de Nostián. El documento afirma que esto incluye fondos municipales, de la UE y de Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (que obligan a empresas a participar en la gestión de los residuos), pero no la proporción.

El Concello de A Coruña reconoce en el texto que la planta de Nostián, cuyo contrato acabó en 2019, tiene instalaciones «obsoletas» y que non están «adaptadas a la nueva normativa de residuos», con un «elevado índice de rechazos de la planta de tratamiento destinados a vertedero». La renovación de la planta vendrá de mano del nuevo contrato, pero el Gobierno local ha incumplido reiteradamente los plazos para impulsarlo, si bien afirma que sacará el concurso próximamente. También está pendiente sacar un nuevo concurso de recogida de residuos.

El documento, que ahora se enviará a la Xunta para que emita un informe vinculante y que después deberá recibir el visto bueno del pleno municipal, se realizó en base a datos del anterior modelo de recogida, con cuatro contenedores, antes de que a finales del año pasado el Concello implantase un quinto. Señala que la ciudad tiene una «baja tasa de recogida separada», y que la mayoría de los materiales que se deberían dejar en depósitos propios acaban en los contenedores de inorgánica.

El 47% de los envases de la ciudad se envían a un gestor autorizado, cuando el objetivo para el 2025 es del 65%, y la mayoría de productos quedan por debajo del porcentaje marcado, excepto los plásticos y los materiales ferrosos. Así, se recicla el 0% de la madera, cuando debería ser el 25%, y el 29% del aluminio, frente al objetivo del 50%. El porcentaje del vidrio están en el 56% frente al 70% deseado, y el papel y cartón apenas alcanza el 27% cuando debería ser el 75%. Para 2030, el Concello mejorar estos porcentajes y conseguir una recogida separada del 60% de los residuos frente al 16% de 2023.