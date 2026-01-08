El Concello de A Coruña propone ampliar un año más la paralización del proyecto de As Percebeiras

El pleno municipal de A Coruña abordará la próxima semana la propuesta del Gobierno local para que se prorrogue un año más la suspensión de los instrumentos de gestión urbanística y la concesión de licencias de obras en el polígono residencial de As Percebeiras. Esta orden entró en vigor en diciembre de 2024 con un periodo de vigencia de un año que ya se cumplió sin que se aprobara la modificación del plan general que el Concello debía efectuar en ese plazo, por lo que plantea ahora extender su duración.

El objetivo municipal es establecer una nueva regulación urbanística en As Percebeiras que cuente con el respaldo de todos los organismos implicados y del grupo municipal del BNG, cuyo voto necesita el Gobierno local para sacar adelante el proyecto y que reclama una reducción significativa de la edificabilidad y las alturas en este punto del litoral.

Los propietarios del suelo recurrieron ante los tribunales la suspensión de licencias e instrumentos urbanísticos puesta en marcha hace un año, así como la falta de respuesta del Gobierno local al último proyecto de ordenación del polígono que presentaron.

El plan de As Percebeiras comenzó a gestarse en 2002 y desde entonces los promotores plantearon diferentes propuestas, todas con una alta densidad edificatoria que permitía el plan general de 1998, cuyas determinaciones, que permiten levantar 400 viviendas, se mantuvieron para este polígono en la normativa urbanística aprobada en 2013 y que ahora el Concello pretende modificar.