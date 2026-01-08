El Concello gestionará dos años más el teatro Colón
El Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE), el organismo del Concello encargado de la organización de las fiestas y los actos culturales, gestionará durante dos años más el teatro Colón, propiedad de la Diputación de A Coruña. El presidente de este organismo, Valentín González Formoso, y la alcaldesa, Inés Rey, firmaron este miércoles la prórroga del convenio suscrito entre ambas instituciones en 2018, que ahora se extenderá hasta el final de 2027.
El acuerdo establece que la Diputación aportará 500.000 euros para el mantenimiento de la actividad del teatro, de los que 350.000 serán para gastos de funcionamiento y la puesta en marcha de su programación cultural y los otros 150.000 para trabajos de mantenimiento del recinto.
Concello y Diputación mantendrán la comisión mixta que controla el cumplimiento del convenio, mediante el que el teatro se integra en la red de espacios municipales para albergar actividades culturales. El organismo provincial podrá utilizar el teatro durante 40 días al año para sus iniciativas o ceder su uso a otros ayuntamientos.
Rey calificó de «buena noticia» la ampliación de convenio por considerar que «es la forma más eficiente de garantizar la calidad y la variedad en la programación de uno de los emblemas culturales de esta ciudad», así como porque «evidencia que la colaboración institucional es la mejor senda para hacer bien las cosas y obtener resultados para que disfruten los ciudadanos». Formoso manifestó que el acuerdo «refuerza la cooperación entre administraciones y consolida el Colón como un referente cultural de primer nivel en Galicia».
