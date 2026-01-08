¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 8 de enero

La transformación de los Reyes Magos de Oriente

20.00 horas | Nueva sesión del ciclo Paganismo y Cristianismo en el Arte. José Luis García Dornelas expondrá un centenar de obras de pintura y escultura para explicar los cambios.

Portas Ártabras

Exposición de la fotógrafa Annie Leibovitz

Desde las 10.00 horas | Wonderland es la primera gran retrospectiva en España.

Fundación MOP

Últimos días de la muestra de Álvarez de Sotomayor

Desde las 11.00 horas | Fernando Álvarez de Sotomayor (1875-1960) reúne unas 75 obras del artista. Acaba el 11 de enero.

Fundación Barrié

Feroz arranca con el primer Open Mic del año

21.30 horas | Cita con la comedia en la que participarán Jorge Baleo, Bruneti, Ángeles Goas, Javi Monete, Chusco Somoza y Alejandro Arroz.

Pub Don Giorgio

Noche de improvisación en la sala Garufa

21.00 horas | Nueva sesión de impro con Lucía Veiga, Tito Rober, Patricia Castrillón y Marita Martínez.

Garufa

Proyección del filme ‘Deuses de Pedra’

20.30 horas | Documental de Iván Castiñeiras, que hará una presentación y un coloquio sobre su obra.

Filmoteca de Galicia