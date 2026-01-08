¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 8 de enero
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
La transformación de los Reyes Magos de Oriente
20.00 horas | Nueva sesión del ciclo Paganismo y Cristianismo en el Arte. José Luis García Dornelas expondrá un centenar de obras de pintura y escultura para explicar los cambios.
Portas Ártabras
Exposición de la fotógrafa Annie Leibovitz
Desde las 10.00 horas | Wonderland es la primera gran retrospectiva en España.
Fundación MOP
Últimos días de la muestra de Álvarez de Sotomayor
Desde las 11.00 horas | Fernando Álvarez de Sotomayor (1875-1960) reúne unas 75 obras del artista. Acaba el 11 de enero.
Fundación Barrié
Feroz arranca con el primer Open Mic del año
21.30 horas | Cita con la comedia en la que participarán Jorge Baleo, Bruneti, Ángeles Goas, Javi Monete, Chusco Somoza y Alejandro Arroz.
Pub Don Giorgio
Noche de improvisación en la sala Garufa
21.00 horas | Nueva sesión de impro con Lucía Veiga, Tito Rober, Patricia Castrillón y Marita Martínez.
Garufa
Proyección del filme ‘Deuses de Pedra’
20.30 horas | Documental de Iván Castiñeiras, que hará una presentación y un coloquio sobre su obra.
Filmoteca de Galicia
