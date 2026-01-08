Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Heridos dos jóvenes al salirse de la vía con su coche en Alfonso Molina

El accidente no ocasionó problemas en la circulación

Accidente en Alfonso Molina.

Accidente en Alfonso Molina. / DGT

RAC

Dos jóvenes han resultado heridos leves en un accidente registrado a primera hora de esta tarde en la avenida Alfonso, en dirección entrada a la ciudad. Ocurrió a las 15.51 horas frente al edificio Proa, a la altura del acceso a Matogrande, cuando su turismo se salió de la vía y acabó impactando contra la barrera de seguridad de la calzada. El accidente no afectó al tráfico, según informa la sala de pantallas de la Policía Local, y los jóvenes, de unos treinta años, fueron trasladados por una ambulancia a un centro hospitalario con contusiones leves.

Accidente en Alfonso Molina.

Accidente en Alfonso Molina. / LOC

