Heridos dos jóvenes al salirse de la vía con su coche en Alfonso Molina

Dos jóvenes han resultado heridos leves en un accidente registrado a primera hora de esta tarde en la avenida Alfonso, en dirección entrada a la ciudad. Ocurrió a las 15.51 horas frente al edificio Proa, a la altura del acceso a Matogrande, cuando su turismo se salió de la vía y acabó impactando contra la barrera de seguridad de la calzada. El accidente no afectó al tráfico, según informa la sala de pantallas de la Policía Local, y los jóvenes, de unos treinta años, fueron trasladados por una ambulancia a un centro hospitalario con contusiones leves.

Accidente en Alfonso Molina. / LOC