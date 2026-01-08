Heridos dos jóvenes al salirse de la vía con su coche en Alfonso Molina
El accidente no ocasionó problemas en la circulación
Dos jóvenes han resultado heridos leves en un accidente registrado a primera hora de esta tarde en la avenida Alfonso, en dirección entrada a la ciudad. Ocurrió a las 15.51 horas frente al edificio Proa, a la altura del acceso a Matogrande, cuando su turismo se salió de la vía y acabó impactando contra la barrera de seguridad de la calzada. El accidente no afectó al tráfico, según informa la sala de pantallas de la Policía Local, y los jóvenes, de unos treinta años, fueron trasladados por una ambulancia a un centro hospitalario con contusiones leves.
- Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos
- Año nuevo en A Coruña: 2026 arranca con las estampas de cada 1 de enero
- El empresario José Souto proyecta un hotel en la antigua nave de la quebrada Tecam, que él fundó
- Bonilla a la Vista se prepara para despachar 43.000 churros en los Reyes de A Coruña
- Manitas, la histórica tienda de A Coruña, estrena una segunda vida: 'Es diferente a lo que se suele ver en la ciudad
- Javier Facal: «Se me encoge el corazón cuando entro en A Mundiña»
- El Ayuntamiento de A Coruña y una constructora tardan 23 años en cerrar una operación urbanística en Visma
- Lola López-Menéndez, autora de 'Ardentía': «A Galicia le falta mucho orgullo por sus antepasados»