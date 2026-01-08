La huelga en el comercio textil deja tiendas cerradas y un amplio seguimiento

El comercio textil de la provincia de A Coruña afrontó ayer una nueva jornada de huelga convocada por CIG y UGT para reclamar un «marco gallego» que blinde los convenios provinciales frente al estatal que impulsa la patronal ARTE —integrada por grandes compañías del sector como Inditex, Mango, H&M, Primark, Cortefiel, Kiabi o Uniqlo— y que, según los sindicatos, supondría un empeoramiento sustancial de las condiciones laborales actuales.

La convocatoria incluyó un paro de 24 horas y una manifestación en la que participaron unas 700 personas, la mayoría mujeres vestidas de negro, que partió de la plaza de Lugo, donde algunos comercios, como Stradivarius, Zara Home, Parfois, Women Secret o Pull&Bear, tenían las puertas cerradas. Los manifestantes recorrieron las principales calles del centro con consignas como «Aquí traballamos, aquí negociamos», «comercio unido jamás será vencido» o «negociación aquí y no en Madrid». En total, la movilización afecta a unas 2.500 personas y a unas 40 empresas, según estimaciones sindicales.

Los sindicatos recuerdan que, tras las movilizaciones del pasado 10 de diciembre —cuando también unos 700 trabajadores se manifestaron en A Coruña y hubo cierres puntuales de tiendas y servicios limitados—, la patronal estatal accedió en la última reunión a reconocer la prioridad de una negociación autonómica.

A partir de ahí, la CIG solicitó el 11 de diciembre, a través del Consello Galego de Relacións Laborais, la apertura de reuniones con las patronales provinciales para pactar un acuerdo marco gallego que garantice la aplicación preferente de los convenios provinciales frente al estatal. Sin embargo, esa petición sigue sin respuesta. «Ante este silencio, no queda más opción que la huelga», defienden las organizaciones convocantes.