Este es la iniciativa del Concello de A Coruña para reducir el desperdicio de alimentos: una hora con tapas baratas antes de cerrar los bares

En A Coruña van al basurero muchos más productos de los que deberían. De acuerdo con el nuevo plan municipal de gestión de residuos para 2025-2030 apenas el 16% de la recogida se realiza de forma separada, solo el 35% de los residuos orgánicos son recogidos separadamente, y se recicla el 43% de los materiales que se podrían recuperar, cuando en 2025 ya se debería llegado al 55%. Las iniciativas del plan para reducir los residuos incluyen grandes proyectos para mejorar las infraestructuras de Nostián, pero también programas dirigidos a implicar a la ciudadanía y a la hostelería. Entre las propuestas, crear una hora feliz con tapas baratas y centros para que los vecinos puedan reparar bicis y electrodomésticos.

Los programas del plan, que todavía deberá pasar por el pleno para ser aprobado, incluyen fomentar la puesta en marcha entre los locales de hostelería de «pinchos y tapas a un precio reducido» una hora antes del cierre, dando salida a alimentos «que se pudiesen convertir en residuo», realizar un convenio con los mercados municipales para reducir desperdicios alimentarios y organizar talleres de cocina con sobras de comida. La Xunta prepara en paralelo medidas para reducir el desperdicio de comida y en 2021 estableció por ley que los restaurantes deben dar las sobras en táper a sus clientes.

El plan municipal de A Coruña quiere fomentar que el comercio al por menor distribuya alimentos en buen estado pero cerca de la fecha de caducidad a comedores sociales, albergues o bancos de alimentos. También poner en marcha «centros y espacios habilitados para la autorreparación» por pare de los vecinos de diversos objetos, desde bicis, a patinetes, ropa o juguetes, con herramientas que facilite el Concello. En estos centros habría «asesoramiento» para los vecinos que acudiesen a reparar materiales como electrodomésticos, muebles o ropa. La propuesta no establece localizaciones, pero apunta a que podrían estar anexos a puntos limpios.

Otra medida propone crear una plataforma de intercambio de productos de segunda mano y mercados de trueque. Además, se plantean acuerdos con empresas de inserción para impulsar centros de preparación para reutilizar productos y comercializarlos.

Se impulsará la recogida separada de residuos orgánicos en grandes generadores, como hostelería, supermercados o floristerías, y habrá una nueva ordenanza de residuos que obligará a cooperar a algunos productores. Siempre según el plan, se prevé fomentar el compostaje doméstico y mejorar los sistema de depósito de recogida separada, implantando de forma progresiva, como ya se había anunciado, sistemas que identifiquen a las personas que dejen los residuos para darles incentivo fiscales. Estos también se establecerán para los vecinos que realicen compost, establecimientos que colaboren con el Concello y usuarios de puntos limpios y centros de autorreparación.

El documento municipal que, que no tiene un calendario de implantación de estos nuevos programas, promete mejorar los puntos limpios, aumentando su capacidad y dotándolos de guardias de seguridad o videovigilancia las 24 horas para «evitar robos y vandalismos». Se incrementará la red de micropuntos limpios y se ampliará el horario y dotación de puntos móviles, así como el de los colectores de aceites usados. Entre las decenas de propuestas que se encuentran en el documento también está segregar las recogidas de los residuos de viviendas y comercios, y realizar campañas de sensibilización y educación entre la ciudadanía y los estudiantes.