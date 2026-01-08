El litoral de A Coruña, en alerta naranja por la borrasca 'Goretti'

La costa de A Coruña está hoy en alerta naranja por vientos de fuerza 8 en el mar y olas de hasta 6 metros, según las previsiones de Meteogalicia, que también recoge en su predicción meteorológica para este jueves 8 de enero aviso amarillo en tierra por rachas que pueden superar los 80 km/h. Este empeoramiento de la situación atmosférica en el litoral coruñés --con alerta naranja en toda la costa de la provincia de A Coruña, en el litoral de Lugo y en parte de la franja costera de Pontevedra-- llega de la mano de la borrasca Goretti, tal como adelantaba ayer Meteogalicia.

Los efectos por el temporal asociado a esta nueva borrasca que impactará en Galicia se notarán a partir del mediodía y durante la tarde. Ya por la noche y durante la madrugada del viernes, día 9, seguirá activo el aviso naranja en el litoral por oleaje mientras que la alerta por viento bajará a nivel amarillo a partir de esta medianoche.

A la espera de la llegada de Goretti, hoy el día comenzará previsiblemente sin precipitaciones, según el pronóstico de Meteogalicia. Las lluvias llegarán hacia el mediodía y, a cambio, remontan un poco los termómetros, con 11 grados de mínima y 15 de máxima.

Mañana viernes, día 9, será un día con chubascos repartidos a lo largo de toda la jornada. Los termómetros volverán a bajar para quedarse entre los 9 grados de mínima y no más de 12 grados de máxima. La alerta naranja en el mar por fuerte oleaje seguirá activa hasta las 21.00 horas, así como el aviso amarillo por algunas rachas de viento en tierra.

El tiempo en A Coruña: fin de semana y días siguientes

El sábado día 10 volverá a repetirse el patrón del viernes: la jornada comenzará sin lluvias pero a partir del mediodía los coruñeses volverán a abrir los paraguas, aunque ya sin alertas meteorológicas. Las temperaturas se moverán entre los 9 grados de mínima y los 15 de máxima.

Y, según los pronósticos de Meteogalicia, para el domingo día 11 y la próxima semana viene más de lo mismo: Galicia quedará bajo la influencia de borrascas atlánticas que enviarán sucesivos frentes, así que la probabilidad de lluvias seguirá siendo alta, con vientos de suroeste que dejarán temperaturas suaves y con poca oscilación térmica.