Luz verde a la primera licencia de construcción en Visma para un edificio de 114 viviendas

El proyecto presentado por la promotora Visma Homes prevé invertir 16,5 millones en una parcela de 3.100 metros cuadrados

Parcelas de las obras de urbanización en Visma.

Parcelas de las obras de urbanización en Visma. / Iago López

RAC

El Concello de A Coruña ha aprobado este jueves la concesión de una licencia para construir un edificio de 114 viviendas en el marco del desarrollo del polígono urbanístico de Visma. Se trata de la primera licencia en este ámbito acordada en Junta de Gobierno Local para dar luz verde al proyecto presentado por la promotora Visma Homes, que prevé invertir 16,5 millones en la parcela Z4-R12LB, con una superficie de 3.100 metros cuadrados. Está previsto que el edificio, además de viviendas, disponga de plazas de garaje, trasteros, oficinas y zonas comunes, según el plan de la promotora. Tendrá seis meses de plazo para empezar los trabajos y tres años para completarlos.

El Concello recuerda que una cuarta parte de las 3.600 viviendas previstas en Visma serán de protección oficial. La construcción del polígono urbanístico está en marcha desde el pasado verano, con el desarrollo de infraestructuras y viales. Según fuentes vinculadas al proyecto, se calcula que pueda estar rematado en verano de 2026, aunque el mal tiempo podría retrasarlo.

