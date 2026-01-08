M-Clan tocará en un concierto en A Coruña dentro del Exporock Fest

M-Clan será uno de los grupos que actuarán en el Exporock Fest de A Coruña el próximo 14 de marzo. La organización del festival --que contará con artistas y bandas como Soziedad Alkoholika, El Drogas, Obús, Ciclonautas y Agoraphobia, entre otros-- ha anunciado en las últimas horas que la banda liderada por Carlos Tarque se incorpora al cartel de este certamen que apuesta por el rock como bandera y que inicialmente iba a contar también con Heredeiros da Crus, aunque la separación del grupo impedirá su actuación en esta cita coruñesa.

Los conciertos de Exporock Fest tendrán lugar el 14 de marzo en el recinto de Expocoruña, donde además de la música habrá espacio para una feria y mercado vintage y para una exposición de Harley Davidson. Las entradas están a la venta en la web del festival.