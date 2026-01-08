El principal rival danés de IKEA abre su primera tienda en Culleredo tras hacerlo en Marineda City

Tras abrir en Marineda City dentro de la ampliación realizada por el centro comercial en la zona que ocupaba el Corte Inglés, la marca danesa JYSK, especializada en descanso, mobiliario y decoración del hogar ha abierto en Culleredo su tienda número 178 en territorio español.

Este nuevo espacio está situado en la avenida de Fonteculler, 60, en la nave que antiguamente ocupaba el supermercado Familia de esta parroquia cullerdense.

La empresa escandinava JYSK está viviendo un boom de aperturas en España, aunque ya cuentan con 3.500 tiendas físicas en 50 países. La compañía se ha convertido en uno de los principales competidores de IKEA y en Galicia ya se ha instalado recientemente en el polígono Costa Vella de Santiago, además de Oleiros o Carballo. Presumen de cubrir todo lo necesario para cada espacio dentro de la casa y el jardín.

Exterior de la tienda de Culleredo / LOC

Según explican en una nota de prensa, desde este jueves y hasta el próximo 14 de enero ofrecerán descuentos de hasta un 75% en más de 2.000 artículos, además de "regalos exclusivos" a quien realice compras este día 8.

“En cada una de nuestras tiendas, los clientes pueden disfrutar de una experiencia única e inspiradora mientras se sumergen en la estética nórdica que nos caracteriza. Con esta nueva tienda en Galicia, estamos seguros de que nuestros clientes tendrán más oportunidades para descubrir la mejor relación calidad -precio de nuestros productos, y las últimas tendencias de exterior e interior que ofrece JYSK, y transformar así cualquier hogar y jardín en el espacio ideal”, afirma Carlos Haba, director de JYSK en España y Portugal.