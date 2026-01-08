El reparto de las invitaciones para Chorus, este jueves a partir de las seis de la tarde

El reparto de invitaciones para el concierto educativo y solidario Chorus, que se celebrará el domingo 11 de enero a partir de las 19.00 horas en el Coliseum, se iniciará este jueves, 8 de enero, a las 11.00 horas a través de Ataquilla o en el kiosco de la plaza de Ourense.

Este Concierto por la Paz está organizado por el Ayuntamiento e incluye la participación de cientos de alumnos y profesores de música, además de agrupaciones instrumentales de altísimo nivel como la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta Joven, el Coro Joven de la OSG, el Coro Infantil del Conservatorio Profesional, el Coro MiniGaos, el Coro Gaos Novo y el Coro Gaos. Además, la cita será la primera colaboración pública de gran calado de las dos formaciones orquestales de la OSG en el año que comienza.

A este trabajo coral y orquestal se suman distintos y reconocidos cantantes que quieren agradecer el esfuerzo y el compromiso de los escolares coruñeses en su canto por la Paz, como Rosa Cedrón, Carolina Rubirosa, Gandy, Carlos Tojeiro, Eva B y Tinho. El concierto incluye la recogida solidaria de material escolar, en las puertas de acceso al Coliseum, para la Escola Coruña de Senegal.