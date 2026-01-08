La Sagrada Familia estrena imagen a la espera de nuevas obras hacia el Agra

La calle Sagrada Familia tiene nueva imagen: una zona peatonal con 30 nuevos árboles, 438 plantas, 14 farolas y mobiliario urbano, además de tableros de ajedrez. La actuación, con un presupuesto de 573.000 euros, da continuidad a la ronda peatonal que se proyectó para conectar los parques de San Diego y del Observatorio y que próximamente sumará un nuevo tramo con las obras en la calle Antonio Carballo, en dirección al Agra do Orzán.

En una visita este jueves al barrio, la alcaldesa, Inés Rey, indicó que en esta zona se han peatonalizado «2.200 metros cuadrados» con el objetivo de «ganar espacios públicos, hacer entornos más seguros y oxigenar el espacio delante de las viviendas».

Recordó que la ronda peatonal «comienza en San Diego» para continuar por «A Gaiteira, Cuatro Caminos, Os Mallos y ahora se une este último tramo» en la Sagrada Familia. El mes pasado, el Concello adjudicó a Construcciones Cernadas las obras de humanización del segundo tramo, en Antonio Carballo. Los trabajos supondrán la inversión de un millón de euros.

La alcaldesa detalló el resto de actuaciones que se están realizando en el barrio, como la ampliación de la biblioteca municipal, que ya ha entrado en su recta final y solo queda pendiente las tareas en el sistema de climatización y los trámites asociados al suministro eléctrico.

Las mejoras del pabellón polideportivo de la Sagrada Familia se encuentran en licitación. La partida reservada para estos trabajos es de 182.000 euros. «También está ya tramitado el aseo autolimpiable que nos pedían en la plaza», avanzó Rey, que insistió en que se está haciendo «una inversión importante en un barrio importante.».