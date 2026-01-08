SON Estrella Galicia anuncia sus conciertos en A Coruña para el primer trimestre de 2026: estos son

El proyecto musical de Estrella Galicia, con varios años de recorrido por las salas de Galicia y España, ha anunciado los conciertos que realizará en los primeros meses de 2026.

Rusowsky, Yerai Cortés, Alizzz, Hinds, Santiago Motorizado, Holy Fuck, Altın Gün, Tristán! & The Jazz Band Air, Wednesday, Malibu, GIFT, Puma Blue y Sharp Pins son los artistas nacionales e internacionales de esta primera tanda de confirmaciones en conciertos que se realizarán en Madrid, Granada, A Coruña, Bilbao, Valladolid, Vigo, Santander o Santiago de Compostela.

En A Coruña, Hinds dará el primer concierto el viernes 16 de enero en la sala Garufa. Tras ese, Yeray Cortés estará el 28 de febrero en el teatro Colón, Tristán! & The Jazz Band Air en la sala Don Giorgio el 6 de marzo, misma sala donde actuará Alizzz el 28 de marzo.

Para aquellos a los que no le importe desplazarse hasta Santiago pueden disfrutar de los conciertos de Santiago Motorizado en la sala Riquela el 6 de febrero o Algin Gün en la sala Capitol el 15 de abril.

Las entradas para estos conciertos ya se venden en la plataforma DICE, aunque la de Yeray Cortés puede adquirirse en Ataquilla.