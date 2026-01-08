Los trasteros, a precios de plazas de garaje en A Coruña: "Busqué, vi que era complicado y monté mi negocio"

Alquilar un trastero es una práctica cada vez más común en A Coruña. Inquilinos con poco espacio en sus hogares, emprendedores en busca de un almacén o vecinos en proceso de mudanza que necesitan un lugar donde dejar sus muebles son algunos de los perfiles que recurren a estos pequeños espacios. Los hay por toda la ciudad. El precio varía dependiendo de la ubicación o los metros cuadrados, pero muchos ya han alcanzado precios de plazas de garaje en alquiler: de 80 a 150 euros al mes.

Basta con una búsqueda en el portal Idealista para comprobar que se pueden encontrar trasteros individuales en edificios de viviendas y también superficies dedicadas a este negocio, tanto en bajos como en naves en polígonos. De hecho, cada vez hay más. Y muchos ya tienen el cartel de «no hay trasteros disponibles». «Es un negocio en alza», señala la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña, Patricia Vérez, que explica que «hay muchos bajos que no pueden convertirse en viviendas pero sí dividir en trasteros». «Son muy rentables», apunta.

Los precios parten de 20 euros al mes por un trastero de 1 metro cuadrado en la calle Historiador Vedía, en la zona de Santa Margarita, pero pueden alcanzar los 250 euros por un espacio de 38 metros cuadrados en Cuatro Caminos. Actualmente, Idealista cuenta con 35 anuncios de alquiler. La mayoría oscilan entre los 70 y 150 euros. Así, se pueden encontrar trasteros en Os Rosales, Os Mallos, Riazor, Monte Alto, Someso, Zalaeta, Ensanche o Os Castros. Algunos piden un mínimo de permanencia, como uno ubicado en la calle San Juan de 13 metros cuadrados. Está a pie de calle, por 200 euros al mes, y pide un periodo mínimo de 6 meses. Los hay más completos: con baño en O Castrillón por 150 euros al mes.

Los precios ya son similares a los de las plazas de garaje. Las hay de entre 20 y 40 euros si se trata de parking para motos, pero si se necesita una plaza para coche, a cosa cambia. Los precios oscilan entre 80 y 130 euros en cualquier zona de la ciudad: Os Castros, Riazor, Os Rosales, O Castrillón, Vioño, Novo Mesoiro o Cuatro Caminos, aunque la cuenta asciende a 140 euros si se quiere aparcar en el Ensanche o la Ciudad Vieja. También hay anuncios que ofrecen aparcamiento en el centro de la ciudad pero solo en horario nocturno y los fines de semana. Hay uno que incluso llega a los 250 euros. El garaje está en la calle San Vicente de Paul, cerca del campo de Marte, y tiene 35 metros cuadrados, por lo que cabe un coche grande, una moto y queda espacio para almacenaje.

Aunque en Idealista hay muchas ofertas de trasteros de particulares, muchos pertenecen a empresas que se dedican en exclusiva al negocio de los trasteros. Bajos o naves en los que hay decenas de pequeños espacios o taquillas para almacenaje. Hace una década, apenas había oferta. Hoy ya se pueden ver grandes carteles en bajos de diferentes barrios anunciando estos negocios. Existen más de 30 negocios de este tipo en A Coruña. Esto es solo una demostración de que hay demanda. «Como los pisos cada vez son más pequeños , los alquileres de trasteros van en aumento en todas las ciudades. A diferencia de las plazas de garaje, no es necesario tener el trastero cerca de casa con lo se puede escoger trasteros según metros y ubicación más alejados de nuestra residencia. Además, muchas viviendas no lo tienen y siempre se necesita un espacio extra para acumular todo lo que no nos cabe en casa», comenta Vérez, que añade que estos espacios «también se usan mucho cuando se vende una vivienda sin muebles y se necesita temporalmente un trastero hasta que se vendan esos muebles o se adapten a una nueva vivienda». Reconoce que «los precios varían según los metros cuadrados y la zona en la que se encuentren».

Desde el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria recomiendan «alquilar trasteros con un contrato por escrito que establezca condiciones claras para las partes y que al menos tengan seguridad 24 horas, sea accesible 24 horas, y que tenga ventilación».

"Abrimos en 2012, fuimos pioneros"

La Baulera será la nueva incorporación al negocio de los locales de trasteros. Su responsable, Javier, anuncia que abrirá «en 10 o 15 días» en la avenida de As Conchiñas. «Todavía queda alguno disponible», avanza. Y es que desde que anunció hace apenas una semana esta nueva apertura, le han llegado muchas llamadas y reservas. «La gente busca tener el trastero cerca de casa. Algunos quieren guardar trastos, pero también hay gente que no tiene ascensor en el edificio y quiere dejar ahí carritos o juguetes o emprendedores que lo utilizan como almacén. Hay muchos usos», explica.

Javier tuvo la idea de abrir este negocio tras instalarse de nuevo en A Coruña. «Regresé de Madrid y busqué un trastero para mí, pero vi que estaba muy complicado. Analicé el sector y vi que era una muy buena oportunidad», relata. En unos días inaugurará La Baulera, que es «como se llaman estos espacios en Argentina». Cuenta en total con 27 trasteros y 4 taquillas.

Quien tiene experiencia en este sector es Patricia, de Suma Espacios Urbanos. «Abrimos en 2012. Creo que fuimos pioneros, de los primeros. Actualmente contamos con trece locales en el centro de la ciudad y algunos más en las afueras», expone, orgullosa de esta expansión. Ofrecen trasteros de larga estancia, pero también de alquiler por mes suelto, para cubrir todas las necesidades. «Hay mucha demanda. Es como todo, no es infalible. Hay épocas con más alta demanda y otras en las que baja. Aunque, en general, se mantiene bastante estable», indica.

Desvela que «gran parte» de su clientela «es pequeño negocio, autónomos, que no tienen oficina o un local propio donde almacenar el material». «Incluso profesionales de reparto», concluye.