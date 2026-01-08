Últimas entradas para ver a Ángel Stanich en el Playa Club
A Coruña
La gira (Aún) sin nombre de Ángel Stanich llegará el sábado 24 de enero a las 22.00 horas al Playa Club. Todavía quedan algunas entradas disponibles por un precio de 24 euros en la página web Entradas.com. Esta será su primera fecha en Galicia de un tour que suma más de 30 fechas y que pasará por Córdoba, Valencia, Sevilla, Málaga, Barcelona o Gijón.
Ángel Stanich publicará este viernes 9 de enero Por la hierba, el cuarto adelanto de su nuevo trabajo. Ese mismo día desvelará la portada del álbum, la lista completa de canciones y la preventa del disco. Tras participar en varios festivales en verano, el artista retoma ahora su gira por salas.
