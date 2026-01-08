Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EE. UU. intercepta dos petroleros vinculados a VenezuelaEl Deportivo - Atlético, pendiente de la declaración de alto riesgoRebajas con huelga en el textil coruñés2ª vida para la histórica tienda Manitas en A CoruñaEl reto del área metropolitana
instagramlinkedin

Últimas entradas para ver a Ángel Stanich en el Playa Club

RAC

A Coruña

La gira (Aún) sin nombre de Ángel Stanich llegará el sábado 24 de enero a las 22.00 horas al Playa Club. Todavía quedan algunas entradas disponibles por un precio de 24 euros en la página web Entradas.com. Esta será su primera fecha en Galicia de un tour que suma más de 30 fechas y que pasará por Córdoba, Valencia, Sevilla, Málaga, Barcelona o Gijón.

Ángel Stanich publicará este viernes 9 de enero Por la hierba, el cuarto adelanto de su nuevo trabajo. Ese mismo día desvelará la portada del álbum, la lista completa de canciones y la preventa del disco. Tras participar en varios festivales en verano, el artista retoma ahora su gira por salas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents