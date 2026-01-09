Un 2025 caluroso y lluvioso

Ni las recientes olas de frío pueden ocultar la realidad estadística que los termómetros de A Coruña llevan años mostrando: el clima está cambiando. El 2025 ha finalizado como el segundo año más cálido en la ciudad desde que existen registros, allá por 1931. Así lo confirman los datos recopilados por Brais Aldao Méndez, el aficionado a la meteorología detrás de la cuenta MeteoBrais, quien lleva años recabando estadísticas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para conocer la historia climatológica de la zona.

Según el meticuloso Excel que maneja Aldao, 2025 cerró con una temperatura media de 16°C, una cifra que lo sitúa en el Top 2 histórico, solo por detrás del caluroso 2023, que ostenta el récord con 16,5°C. El dato es demoledor si se compara con las medias de mediados del siglo XX: «Teníamos medias anuales de alrededor de 13 grados, y ahora estamos prácticamente en 16. Los últimos cuatro años han sido de los más cálidos», explica Brais. Concretamente, el siglo XX tuvo una media entre 1931 y el 2000 de 14,14 grados, mientras que en este siglo ya está en 15,34 °C.

Este ascenso térmico no es fruto de un verano puntual, sino de una anomalía constante mes a mes. Durante 2025, enero y abril fueron los segundos más cálidos de su serie, junio repitió esa posición y febrero se coló en el quinto puesto. Esta tendencia ascendente es, para el experto, la prueba irrefutable del calentamiento global a escala local.

El año más lluvioso del siglo

Pero no solo el calor ha marcado el 2025. Contra todo pronóstico en un año tan cálido, el paraguas ha sido el accesorio indispensable. Brais destaca que 2025 se ha convertido en el año más lluvioso de lo que va de siglo XXI en A Coruña (con 1268,6 litros por m2). El registro del pasado año superó por 17,4 litros al año 2013, marcando un hito en la pluviometría reciente de la ciudad.

Aunque el verano fue seco, las borrascas atlánticas y los episodios de fuertes lluvias en otoño compensaron la balanza. «No hay una tendencia clara de que llueva más volumen total por el cambio climático», matiza Aldao, «pero sí parece que las lluvias son más intensas y concentradas, disminuyendo esos días de llovizna constante que tanto nos caracterizaba».

En 2026 seguirá la tendencia

Tras un inicio de enero gélido, las tendencias que maneja MeteoBrais apuntan a un cambio inminente. «A partir de los próximos días las temperaturas serán más suaves, pero cambiaremos el frío por la lluvia constante», vaticina.

Aunque las previsiones a largo plazo son arriesgadas, la inercia de los últimos años sugiere que las anomalías cálidas seguirán siendo la norma y no la excepción. Por ahora, A Coruña ya tiene escrito su nombre en los libros de historia climatológica: un 2025 de récords donde el calor y la lluvia compartieron el protagonismo.

Detrás de estos titulares hay un trabajo de «minero de datos». Brais Aldao, natural de la zona y residente en Carral, lleva una década analizando el tiempo y cinco años realizando un seguimiento exhaustivo de los registros históricos de A Coruña. Su fuente es el Open Data de Aemet, una herramienta pública pero de difícil acceso y validación lenta (los datos oficiales tardan tres días en consolidarse tras pasar filtros de calidad).

«Me gusta decir que estos récords son ‘al menos desde 1931’», explica con rigor científico, evitando caer en el sensacionalismo de «el más cálido de la historia» cuando no existen estaciones comparables antes de esa fecha. Esta prudencia es la que dota a sus análisis de una credibilidad que ya siguen más de mil personas en redes.