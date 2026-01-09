Aparece un arroaz varado en la plaza del Orzán de A Coruña

Los Bomberos y la Policía Local de A Coruña hicieron un inusual desplazamiento en la mañana de este viernes.

Pasadas las 10.30 horas, el cuerpo de Bomberos recibió una llamada que informaba del avistamiento de un arroaz varado en la plaza del Orzán. Hasta el lugar se desplazó una dotación para ayudar en las labores de retirada del animal muerto. También participó personal especializado.