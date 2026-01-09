Aparece un arroaz varado en la plaza del Orzán de A Coruña
Acudieron Bomberos y Policía Local para ayudar en la retirada del animal muerto
A Coruña
Los Bomberos y la Policía Local de A Coruña hicieron un inusual desplazamiento en la mañana de este viernes.
Pasadas las 10.30 horas, el cuerpo de Bomberos recibió una llamada que informaba del avistamiento de un arroaz varado en la plaza del Orzán. Hasta el lugar se desplazó una dotación para ayudar en las labores de retirada del animal muerto. También participó personal especializado.
- El empresario José Souto proyecta un hotel en la antigua nave de la quebrada Tecam, que él fundó
- Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos
- Bonilla a la Vista se prepara para despachar 43.000 churros en los Reyes de A Coruña
- Manitas, la histórica tienda de A Coruña, estrena una segunda vida: 'Es diferente a lo que se suele ver en la ciudad
- El Ayuntamiento de A Coruña y una constructora tardan 23 años en cerrar una operación urbanística en Visma
- El principal rival danés de IKEA abre su primera tienda en Culleredo tras hacerlo en Marineda City
- Lola López-Menéndez, autora de 'Ardentía': «A Galicia le falta mucho orgullo por sus antepasados»
- Binter lanza billetes a 90 euros para volar desde A Coruña a Canarias con escala incluida