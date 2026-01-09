Atasco en la salida de A Coruña por un accidente en Palavea
Otro siniestro en el mismo punto de la AC-11 (avenida de Alfonso Molina) pero en sentido entrada y un choque en el paseo marítimo dejan una mañana complicada para el tráfico, con importantes retenciones en hora punta
Un accidente ocurrido en la salida de A Coruña por la avenida de Alfonso Molina, a la altura de Palavea, ha causado importantes retenciones que han durado más de dos horas y ha provocado un atasco que ha afectado a multitud de conductores esta mañana en hora punta. El accidente que ha desencadenado esta situación tuvo lugar a 07.30 horas en la AC-11 (avenida de Alfonso Molina) a la altura del kilómetro 3'500, antes del desvío hacia la N-550, según informa la Policía Local de A Coruña, que inicialmente trasladaba la información de que habían ocurrido dos accidentes simultáneos en el mismo punto, aunque la Guardia Civil confirmaba después que se trató de un único accidente con cuatro vehículos implicados: un autobús y tres turismos. El autobús no llevaba pasajeros en el momento del accidente, según indican las mismas fuentes. En el accidente resultó herido un ocupante de uno de los turismos. Al lugar acudió una ambulancia del 061.
Efectivos de la Guardia Civil de Tráfico desplazados al lugar del accidente mantenían cortado el carril izquierdo de la AC-11 en sentido salida pasadas las 09.00 horas, lo que provocó tráfico muy lento y retenciones para salir de la ciudad hasta pasadas las 09.00 horas. El atasco llegaba hasta la altura de Cuatro Caminos.
Un segundo accidente en el mismo punto pero en sentido entrada y un tercer choque registrado a las 08.26 horas en otro punto de la ciudad, en el paseo marítimo, en sentido Riazor, también han generado retenciones, según informa la Policía Local.
El atasco en la salida por Alfonso Molina ha llevado a muchos conductores a tomar salidas alternativas por la avenida del Ejército hacia As Xubias --donde también se ha registrado tráfico muy intenso-- y por la tercera ronda, que también ha registrado circulación más intensa de lo habitual este viernes en la hora punta de salida matinal.
*EN AMPLIACIÓN
- El empresario José Souto proyecta un hotel en la antigua nave de la quebrada Tecam, que él fundó
- Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos
- Bonilla a la Vista se prepara para despachar 43.000 churros en los Reyes de A Coruña
- Manitas, la histórica tienda de A Coruña, estrena una segunda vida: 'Es diferente a lo que se suele ver en la ciudad
- El Ayuntamiento de A Coruña y una constructora tardan 23 años en cerrar una operación urbanística en Visma
- Lola López-Menéndez, autora de 'Ardentía': «A Galicia le falta mucho orgullo por sus antepasados»
- Binter lanza billetes a 90 euros para volar desde A Coruña a Canarias con escala incluida
- Tinho, el concursante más 'koruño' de la historia de 'Operación Triunfo': «Cuando paso tres días trabajando en Madrid, ya necesito volver a A Coruña»