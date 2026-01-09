Atasco en la salida de A Coruña por un accidente en Palavea

Un accidente ocurrido en la salida de A Coruña por la avenida de Alfonso Molina, a la altura de Palavea, ha causado importantes retenciones que han durado más de dos horas y ha provocado un atasco que ha afectado a multitud de conductores esta mañana en hora punta. El accidente que ha desencadenado esta situación tuvo lugar a 07.30 horas en la AC-11 (avenida de Alfonso Molina) a la altura del kilómetro 3'500, antes del desvío hacia la N-550, según informa la Policía Local de A Coruña, que inicialmente trasladaba la información de que habían ocurrido dos accidentes simultáneos en el mismo punto, aunque la Guardia Civil confirmaba después que se trató de un único accidente con cuatro vehículos implicados: un autobús y tres turismos. El autobús no llevaba pasajeros en el momento del accidente, según indican las mismas fuentes. En el accidente resultó herido un ocupante de uno de los turismos. Al lugar acudió una ambulancia del 061.

Atasco en la salida de A Coruña por Alfonso Molina tras dos accidentes a la altura de Palavea. / DGT

Efectivos de la Guardia Civil de Tráfico desplazados al lugar del accidente mantenían cortado el carril izquierdo de la AC-11 en sentido salida pasadas las 09.00 horas, lo que provocó tráfico muy lento y retenciones para salir de la ciudad hasta pasadas las 09.00 horas. El atasco llegaba hasta la altura de Cuatro Caminos.

Un segundo accidente en el mismo punto pero en sentido entrada y un tercer choque registrado a las 08.26 horas en otro punto de la ciudad, en el paseo marítimo, en sentido Riazor, también han generado retenciones, según informa la Policía Local.

El atasco en la salida por Alfonso Molina ha llevado a muchos conductores a tomar salidas alternativas por la avenida del Ejército hacia As Xubias --donde también se ha registrado tráfico muy intenso-- y por la tercera ronda, que también ha registrado circulación más intensa de lo habitual este viernes en la hora punta de salida matinal.

