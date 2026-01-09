Jorge Bolaños: «Prefiero la risa en el momento a un emoji en TikTok»

Jorge Bolaños llega a A Coruña con un espectáculo personal en el que habla sobre la vida con su perra Risa, su matrimonio y su reciente paternidad. El creador de contenido casi supera los dos millones de seguidores en sus cuentas de TikTok e Instagram y ahora afronta la gira con el show Animal de Compañía, con entradas a la venta a 19,80 euros.

Vuelve a A Coruña este sábado. No es la primera vez que actúa en la ciudad...

No, ya he hecho dos shows en A Coruña, creo que hace unos tres años. La verdad es que guardo muy buen recuerdo del público. Las dos veces fue increíble. Es un público muy activo. Desde el minuto uno están a tope, con ganas de participar. En cuanto sales al escenario ya quieren hablar, intervenir y formar parte del espectáculo. Además, llevaba más de un año sin ir por A Coruña y se nota que hay ganas. Quedan pocas entradas y ojalá se llene.

Presenta Animal de Compañía. ¿Qué se va a encontrar el espectador?

Es sin duda el espectáculo más personal que he hecho hasta ahora. Es en el que más hablo de mí y en el que más disfruto. Es 100% yo. No hay nada inventado. Cada palabra que cuento en el escenario es cierta. Hablo de mi vida actual, de la paternidad, de mi perra, de mi chica y de situaciones cotidianas con las que mucha gente se siente identificada y lo disfruta.

Su carrera empezó mucho antes del éxito en redes sociales.

Sí, hace diez años que empecé en esta profesión, haciendo monólogos y presentándome a concursos. Luego llegaron los vídeos. Al principio metía a mi familia, a mi entorno, y cuando empecé a hablar de mi tierra y de los animales, todo explotó un poco más. A partir de ahí los teatros empezaron a llenarse.

Las redes le han dado gran visibilidad, ¿qué disfruta más?

Sin duda, el directo. Las redes son la puerta para que la gente conozca lo que hago, pero no es lo que más me gusta. Prefiero el cara a cara, la risa en el momento, no un emoji en TikTok. En el show hay un momento en el que la gente habla y participa. Lo que ocurre ahí no pasa en ningún otro teatro. Es único. La gente cuenta auténticas locuras, se sube al escenario y se entrega por completo.

Antes de dedicarse al humor trabajó en Londres . ¿Cómo influyó esa etapa en su carrera de humorística?

Ese trabajo me cambió la vida. Yo no sabía ni lo que era un monólogo. Me fui a Londres a trabajar de lo que saliera y acabé en el Chelsea. Como no me gusta el fútbol, el día a día se me hacía muy pesado y ese aburrimiento me llevó a escribir mi primer monólogo. Fue una vía de escape. Ahí me di cuenta de que mi vida no estaba allí . Descubrí que me gustaba más la magia del escenario que estar rodeado de estrellas.