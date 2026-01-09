Los cines Yelmo de Espacio Coruña cierran definitivamente el próximo 18 de enero

Nueve días de proyecciones son los que le quedan por delante a los Cines Yelmo de Espacio Coruña. Este viernes, la dirección comunicó a los 14 trabajadores que el espacio echará el cierre para siempre el próximo día 18 de enero, según confirman fuentes cercanas al espacio. La sala funcionaba desde 2009, pero la antigüedad de muchos de los trabajadores trascendía a esa fecha: "Muchos llevaban casi 30 años en la empresa, porque ya venían de Os Rosales", explican las mismas fuentes.

La sala del Centro Comercial Los Rosales, que funcionaba desde 1994, apagó las luces en 2023. Con esta nueva clausura, los coruñeses se quedan únicamente con dos espacios, los de Cantones Cines y Marineda City, sumada a la oferta de proyecciones en salas alternativas como el Fórum Metropolitano o el CGAI.

La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre el personal, que no esperaba el cierre. Según los trabajadores, las pérdidas económicas fueron los motivos aducidos por la empresa, pero ellos manifiestan dudas sobre su veracidad. "Tocaba renovar el alquiler, pero el cine no da pérdidas. En Navidad vino muchísima gente", comentan. El personal debía firmar el nuevo convenio en octubre, lo que, para los trabajadores, pudo pesar en la decisión, con el fin de "renovar" plantilla antes de la próxima apertura de la firma en A Coruña, que será la del espacio Breogán Park cuando la instalación se inaugure.

Aunque los proyectores se apagarán el día 18, los trabajadores, a los que se ha informado de que recibirán una indemnización sin posibilidad de reubicarse en otro espacio, trabajarán hasta el 31, con el fin de recoger y empaquetar los enseres del espacio para su traslado a la sede central de la empresa en Madrid.