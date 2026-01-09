El Coliseum de A Coruña en cifras en 2025: 55 eventos, más de 360.000 asistentes y 14 millones de facturación
El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, señala que el recinto se sitúa en el top 3 de España y en el top 60 mundial en cuanto a número de asistentes y facturación
El Coliseum de A Coruña cerró el 2025 con 55 eventos, 76 funciones, más de 360.000 asistentes y 14 millones de euros de facturación. Así lo detallaron este viernes el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, y el director del recinto, Javier Rodríguez, quienes destacaron que ha sido un año de récord. Con estos números, según Castro, el Coliseum "se sitúa en el top 3 a nivel estatal" en cuanto a número de asistentes y facturación, y en "el top 60 mundial".
Rodríguez detalló que el año pasado pasaron por el Coliseum unas 360.000 personas, una cifra que no se conseguía desde 1996, cuando el recinto apenas tenía cinco años de vida. Esto supone una media de 6.500 personas por cita. Además, se ha alcanzado el máximo histórico en eventos --conciertos, espectáculos y eventos deportivos-- con un total de 55 y 76 funciones, ya que en 2025 pasó por A Coruña el Circo del Sol. "Se agotaron entradas en 14 eventos, uno de ellos el derbi del Básquet Coruña y el Breogán", comentó.
Si el 2019 ya fue "un año excepcional", el 2025 ha pulverizado casi todos los récords. En apenas seis años se ha pasado de 26 eventos a 55 y de 158.120 asistentes a 362.054.
Hay una parte "menos positiva", indicó, que es que "el incremento de la programación provoca que el íncide de ocupación haya descendido ligeramente", del 80 % al 75 %.
En cuanto a entradas vendidas, la facturación alcanzó los 14 millones de euros.
