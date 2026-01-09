El Concello adjudica en subasta un edificio en ruinas desde hace dos décadas en la Ciudad Vieja

El edificio número 3 de la calle Damas, en la Ciudad Vieja de A Coruña, tiene nuevos propietarios que lo rehabilitarán en breve tras haber permanecido en ruinas durante más de veinte años, según anuncia el Concello, que adjudicó el inmueble mediante la primera subasta convocada a través del plan municipal de ruinas, que pretende recuperar las construcciones que se hallan en mal estado y cuyos propietarios no cumplen las órdenes para que se ajusten a la normativa. El Concello ya consiguió previamente la venta de otros edificios ruinosos en la zona del Orzán por parte de sus propietarios, que así se adelantaron a la subasta de los mismos.

La Mesa de Contratación adjudicó este viernes el edificio de Damas a cuatro socios representados por el arquitecto Jorge Vázquez Couto que presentaron una oferta de 141.321 euros, cuando el precio de salida era de 110.884 euros. El plan de ruinas hace posible que el Concello subaste un inmueble si el propietario se niega a rehabilitarlo, de forma que la cantidad obtenida en la operación le será entregada.

El adjudicatario deberá acometer de forma inmediata la estabilización de la fachada y presentar un proyecto de recuperación total del edificio en el plazo de tres meses, así como ponerlo en marcha antes de que transcurran otros nueve.

“Se trata de conseguir que la ciudad no tenga que padecer en sus calles la falta de responsabilidad de quien tiene un inmueble y no acomete las actuaciones de mantenimiento y conservación obligatorias para garantizar la seguridad y la salubridad en la vía pública”, declaró la alcaldesa, Inés Rey.