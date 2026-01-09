El Concello anula el contrato del arquitecto del mercado de Monte Alto para poder pagarle

La Junta de Gobierno local dio luz verde este jueves a la anulación del contrato con el arquitecto de la reforma del mercado de Monte Alto. El proyecto se amplió a través de un acuerdo verbal, algo que no se contempla en la Ley de contratos del sector público, y el profesional acabó trabajando más de los previsto. Así, el Concello tiene que anular el contrato para poder tramitar un reconocimiento extrajudicial de crédito y pagarle todo lo que realizó.

El arquitecto reclama 700.000 euros, que, con los intereses, subirían a casi 850.000. Los honorarios originales, que eran de 283.000 euros, se calcularon en base a un porcentaje sobre el coste total de la obra original, que era mucho más barata que la que se acabó haciendo, pues, después de que el concurso original quedase desierto, sacó de nuevo la obra a licitación ampliando el alcance de los trabajos.

Según la propia asesoría jurídica municipal, habría que haber tramitado una modificación del contrato, y, si no era posible, una nueva contratación. Pero, por el contrario, se produjo un «incumplimiento de normas procedimentales esenciales de la contratación administrativa», y el Concello le encargó, «de forma verbal», al propio arquitecto que modificarse el proyecto.