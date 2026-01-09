En A Coruña van al basurero muchos más productos de los que deberían. De acuerdo con el nuevo plan municipal de gestión de residuos para 2025-2030 apenas el 16% de la recogida se realiza de forma separada, solo el 35% de los residuos orgánicos son recogidos separadamente, y se recicla el 43% de los materiales de envases que se podrían recuperar, cuando en 2025 ya se debería llegado al 55%. Las iniciativas del plan para reducir los residuos incluyen grandes proyectos para mejorar las infraestructuras de Nostián, pero también programas dirigidos a implicar a la ciudadanía y a la hostelería. Entre las propuestas, crear una hora feliz con tapas baratas y centros para que los vecinos puedan reparar bicis y electrodomésticos.

El Concello propone a los bares una ‘hora feliz’ de tapas para reducir la comida que se tira

Los programas del plan, que todavía deberá pasar por el pleno para ser aprobado, incluyen fomentar la puesta en marcha entre los locales de hostelería de «pinchos y tapas a un precio reducido» una hora antes del cierre, dando salida a alimentos «que se pudiesen convertir en residuo», realizar un convenio con los mercados municipales para reducir desperdicios alimentarios y organizar talleres de cocina con sobras de comida. La Xunta prepara en paralelo medidas para reducir el desperdicio de comida y en 2021 estableció por ley que los restaurantes deben dar las sobras en táper a sus clientes.

El plan municipal de A Coruña quiere fomentar que el comercio al por menor distribuya alimentos en buen estado pero cerca de la fecha de caducidad a comedores sociales, albergues o bancos de alimentos. También poner en marcha «centros y espacios habilitados para la autorreparación» por pare de los vecinos de diversos objetos, desde bicis, a patinetes, ropa o juguetes, con herramientas que facilite el Concello. En estos centros habría «asesoramiento» para los vecinos que acudiesen a reparar materiales como electrodomésticos, muebles o ropa. La propuesta no establece localizaciones, pero apunta a que podrían estar anexos a puntos limpios.

Otra medida propone crear una plataforma de intercambio de productos de segunda mano y mercados de trueque. Además, se plantean acuerdos con empresas de inserción para impulsar centros de preparación para reutilizar productos y comercializarlos.

Se impulsará la recogida separada de residuos orgánicos en grandes generadores, como hostelería, supermercados o floristerías, y habrá una nueva ordenanza de residuos que obligará a cooperar algunos productores. Se prevé fomentar el compostaje doméstico y mejorar los sistema de depósito de recogida separada, implantando de forma progresiva, como ya se había anunciado, sistemas que identifiquen a las personas que dejen los residuos para darles incentivo fiscales. Estos también se establecerán para los vecinos que realicen compost, establecimientos que colaboren con el Concello y usuarios de puntos limpios y centros de autorreparación.

El documento municipal que, que no tiene un calendario de implantación de estos nuevos programas, promete mejorar los puntos limpios, aumentando su capacidad y dotándolos de guardias de seguridad o videovigilancia las 24 horas para «evitar robos y vandalismos». Se incrementará la red de micropuntos limpios y se ampliará el horario y dotación de puntos móviles, así como el de los colectores de aceites usados. Entre las decenas de propuestas que se encuentran en el documento también está segregar las recogidas de los residuos de viviendas y comercios, y realizar campañas de sensibilización y educación entre la ciudadanía y los estudiantes.

«Antes de tirar nada, nos lo comemos nosotros»

Sobre el papel, la iniciativa de la hora feliz de tapas y pinchos en los bares, busca disminuir los residuos. Sin embargo, la realidad que describen los locales de A Coruña es distinta: «Aquí no se tira comida. Lo que se pone, se acaba». Así resume Juan Manuel Vázquez, responsable de Casa Rita, la opinión mayoritaria de los bares de A Coruña ante la propuesta que busca disminuir residuos orgánicos. En su local, asegura, el control del producto es total. «Los riñones o la choupa no llegan ni a acabar la mañana. Y si algún día sobra algo, se aprovecha durante el resto del día. El pincho es una inversión, no una pérdida», explica. Una opinión similar mantienen en A Taberna de Cunqueiro. Su responsable, David Romero, afirma que el control de la producción diaria evita excesos. «Trabajamos al día. No pedimos más de lo necesario y casi nunca sobra comida», indica. En momentos puntuales, como en Carnaval, sí reutilizan elaboraciones para crear nuevos platos. «Del cocido salen croquetas, por ejemplo. Eso ya se hace, no se necesitan medidas nuevas», apunta.

En Decanta-t, la sensación es parecida. Jacobo Lorenzo, encargado del local, considera que la iniciativa parte de una premisa errónea. «La norma general es aprovecharlo todo. Eso de que se tira mucha comida no es así. Nosotros antes de tirar nada, lo comemos entre todos al acabar el turno», explica. Para él, los bares ya optimizan la producción: «No creo que estén descubriendo nada nuevo», añade. Más crítico se muestra el responsable del Victoria, que cuestiona la lógica de la medida. «No me parece mal en teoría, pero es poco realista», asegura. Desde 9 Olmos, María Eugenia Patiño destaca que en locales pequeños el desperdicio es mínimo. «Aquí es raro llenar una bolsa de 100ml de orgánico al día. Ya tomamos medidas para que no se tire comida», asegura.

Casi 187 millones para mejorar el reciclaje y el «obsoleto» Nostián

El plan municipal de gestión de residuos de A Coruña calcula una inversión de cerca de 187 millones de euros entre 2025 y 2030, pero este solo aparece desglosado por «líneas estratégicas» y no por líneas concretas de trabajo: probablemente se están contando los grandes contratos ligados a los residuos, como la recogida y el tratamiento en la planta de residuos municipales de Nostián. El documento afirma que esto incluye fondos municipales, de la UE y de Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (que obligan a empresas a participar en la gestión de los residuos), pero no la proporción.

El Concello de A Coruña reconoce en el texto que la planta de Nostián, cuyo contrato acabó en 2019, tiene instalaciones «obsoletas» y que non están «adaptadas a la nueva normativa de residuos», con un «elevado índice de rechazos de la planta de tratamiento destinados a vertedero» . La renovación de la planta vendrá de mano del nuevo contrato, pero el Gobierno local ha incumplido reiteradamente los plazos para impulsarlo, si bien afirma que sacará el concurso próximamente. También está pendiente sacar un nuevo concurso de recogida de residuos.

El documento, que ahora se enviará a la Xunta para que emita un informe vinculante y que después deberá recibir el visto bueno del pleno municipal, se realizó en base a datos del anterior modelo de recogida, con cuatro contenedores, antes de que a finales del año pasado el Concello implantase un quinto. Señala que la ciudad tiene una «baja tasa de recogida separada», y que la mayoría de los materiales que se deberían dejar en depósitos propios acaban en los contenedores de inorgánica.

El 47% de los envases de la ciudad se envían a un gestor autorizado, cuando el objetivo para el 2025 es del 65%, y la mayoría de productos quedan por debajo del porcentaje marcado, excepto los plásticos y los materiales ferrosos. Así, se recicla el 0% de la madera, cuando debería ser el 25%, y el 29% del aluminio, frente al objetivo del 50%. El porcentaje del vidrio están en el 56% frente al 70% deseado, y el papel y cartón apenas alcanza el 27% cuando debería ser el 75%. Para 2030, el Concello mejorar estos porcentajes y conseguir una recogida separada del 60% de los residuos frente al 16% de 2023.