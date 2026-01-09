¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 9 de enero
Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes
Espectáculo de Iñaki Urrutia
19.30 horas | Perdone caballero es el show que presenta esta tarde el cómico Iñaki Urrutia. Hay entradas disponibles en Ataquilla con un precio de 17,60 euros.
Afundación
Proyección de ‘Gallega invernal’
20.30 horas | Presenta la directora del filme, Lucía Seles. La entrada es gratuita.
Filmoteca de Galicia
Una muestra de Seoane y Darwin
19.30 horas | Inauguración de la exposición Seoane & Darwin: o naturalista Seoane e o darwinismo a fins do século XIX organizada por el Instituto José Cornide.
Sala Salvador de Madariaga
Félix Arias presenta su nuevo disco
22.30 horas | El artista elige la sala Mardi Gras para para presentar sus nuevas canciones. Hay entradas disponibles por 10 euros.
Mardi Gras
Aum Reggae, en la sala Garufa
22.00 horas | Banda compuesta por nueve músicos veteranos provenientes de la escena reggae gallega.
Garufa
Cuentacuentos y canciones para niños
18.00 horas | Contos con miga es una iniciativa de Migajas Teatro. Es para público a partir de 4 años.
Biblioteca González Garcés
