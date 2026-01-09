Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 9 de enero

Conciertos, exposiciones, proyecciones, charlas... Descubre las propuestas de ocio del día y haz tus planes

Félix Arias.

RAC

Espectáculo de Iñaki Urrutia

19.30 horas | Perdone caballero es el show que presenta esta tarde el cómico Iñaki Urrutia. Hay entradas disponibles en Ataquilla con un precio de 17,60 euros.

Afundación

Proyección de ‘Gallega invernal’

20.30 horas | Presenta la directora del filme, Lucía Seles. La entrada es gratuita.

Filmoteca de Galicia

Una muestra de Seoane y Darwin

19.30 horas | Inauguración de la exposición Seoane & Darwin: o naturalista Seoane e o darwinismo a fins do século XIX organizada por el Instituto José Cornide.

Sala Salvador de Madariaga

Félix Arias presenta su nuevo disco

22.30 horas | El artista elige la sala Mardi Gras para para presentar sus nuevas canciones. Hay entradas disponibles por 10 euros.

Mardi Gras

Aum Reggae, en la sala Garufa

22.00 horas | Banda compuesta por nueve músicos veteranos provenientes de la escena reggae gallega.

Garufa

Cuentacuentos y canciones para niños

18.00 horas | Contos con miga es una iniciativa de Migajas Teatro. Es para público a partir de 4 años.

Biblioteca González Garcés

