«Cumplimos la mayoría de edad, nos parece increíble haber llegado aquí»

A María Blanco, cantante y compositora de MäBU, le encantan las salas, como público y como artista. Este domingo (19.30 horas) le tocará disfrutar del ambiente de la Mardi Gras, en la que presentará su disco ‘ä’ El sonido de una tierra escondida.

Estrena el 2026 sobre los escenarios.

Es el inicio perfecto. Hemos tenido también la salida perfecta porque publicamos el disco hace un mes, y ha tenido súper buena acogida. Ahora salimos a la carretera, como es habitual en nosotros cada vez que sacamos un disco, a celebrar, que es la mejor manera que tenemos los músicos de celebrar la música, hacerla en directo, con gente que nos quiere muchísimo. Además, ahí en A Coruña tenemos un montón de amigos que nos van a estar acompañando.

Es una celebración doble, ya que este año la banda cumple 18 años. ¿Cómo lo afrontan?

Sí, cumplimos la mayoría de edad. Nos parece increíble haber llegado hasta aquí. Tenemos ganas de continuar, que eso siempre es buena señal. Nos sentimos súper exitosos por mantener un proyecto tantos años. ¿Qué más nos queda por hacer? Quizá nos quede llenar estadios, pero eso es secundario. Nos sentimos súper realizados y muy agradecidos con la música.

Como dicen en el disco, son «cabeza de ratón». ¿Cómo es abrazar ese concepto?

Yo creo que todas las personas, en cualquier ámbito, somos cabeza de ratón, lo que pasa es que nos centramos en lo que nos falta y no en lo que tenemos. Centrarse más en lo que uno tiene y dejar de mirar lo que no se tiene, te hace sentirte más agradecido, más capaz de enorgullecerte de las cosas que has conseguido. Y esta conclusión se saca después de haber sufrido.

¿Es más fácil escribir desde la calma o desde la herida?

Me parece difícil escribir desde las dos posturas. Hacer una canción me parece una responsabilidad contigo misma. Si quieres ser sincera, vas a tener que serlo desde la herida o desde la calma. Si lo haces con honestidad, hay que meterse un poquito en el barro.

‘ä’ El sonido de una tierra escondida es su sexto álbum. ¿Qué destacaría de él?

Si hay una cosa que ponemos mucho en valor de MäBU es que somos bastante atemporales. Creo que todas las canciones del disco nuevo podrían estar en cualquier otro disco. Hay una evolución, obviamente, pero es una evolución más de trabajo que de estética. Somos bastante fieles a lo que nosotros teníamos en la cabeza desde un principio. Es verdad que escribo con más madurez, pero el sonido es muy espartano, con pocas producciones.

¿Hay alguna canción que sea más especial para usted en directo?

Estas canciones las hemos concebido puramente desde el directo porque antes de grabarlas queríamos saber qué era lo que funcionaba. El disco suena igual en directo que en el disco. Para mí, Cabeza de ratón suena como un tiro. También Carta astral, que es muy sencilla y creo que en el directo voy a gozarla más que en el disco.