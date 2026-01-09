Este es el destino del primer edificio en ruinas de A Coruña subastado por el Concello

El edificio número 3 de la calle Damas, en la Ciudad Vieja de A Coruña, en ruinas durante más de veinte años y adjudicado este viernes mediante la primera subasta convocada a través del plan municipal de ruinas, será rehabilitado para albergar viviendas de muy pequeño tamaño debido a las reducidas dimensiones del inmueble, que cuenta con cuatro plantas. La Mesa de Contratación lo adjudicó a la oferta de 141.321 euros, cuando el precio de salida era de 110.884.

Los cuatro socios que lograron la adjudicación en la puja, convocada por el Concello a través de su plan de ruinas ante la negativa del hasta ahora propietario a reformar el edificio pese a las reiteradas órdenes municipales, deberán acometer de forma inmediata la estabilización de la fachada y presentar un proyecto de recuperación total del edificio en el plazo de tres meses, así como ponerlo en marcha antes de que transcurran otros nueve.

«No lo sabemos porque no se ha podido entrar en el edificio porque está en ruinas», explicó a este periódico tras conocer el resultado de la subasta el arquitecto Jorge Vázquez Couto, representante de los adjudicatarios, sobre si la rehabilitación será dificultosa, a lo que añadió que habrá que esperar a que se autorice el acceso. También puso de relieve que se trata de un inmueble de dimensiones muy reducidas, con tan solo 40 metros cuadrados de superficie por planta que se verán reducidos probablemente a 30 al construir la escalera, lo que además hará imposible la instalación de un ascensor.

Vázquez Couto apuntó que la rehabilitación se llevará a cabo con el uso de materiales tradicionales y con la recuperación de las galerías de la fachada y las carpinterías exteriores de madera a las que obliga la normativa urbanística.

Operación «interesante»

A pesar del pequeño tamaño de las viviendas que resultarán de esta reforma, el arquitecto consideró «interesante» está operación inmobiliaria porque «hoy en día las formas de habitar tienden a que cada vez haya más personas viviendo solas y a que haya pisos con bastante rotación precisamente por su tamaño».

El plan municipal de ruinas pretende recuperar las construcciones que se hallan en mal estado y cuyos propietarios no cumplen las órdenes para que se ajusten a la normativa a pesar de los reiterados requerimientos que se les efectúan. También hace posible que el Concello subaste un inmueble si el propietario se niega a rehabilitarlo, de forma que la cantidad obtenida en la operación le será entregada.

El Concello consiguió previamente la salida del estado ruinoso de otros de los ocho edificios incluidos en este plan, como los números 72 y 130 de la calle del Orzán y el 140 de San Andrés, cuya rehabilitación ya se inició.

«Se trata de conseguir que la ciudad no tenga que padecer en sus calles la falta de responsabilidad de quien tiene un inmueble y no acomete las actuaciones de mantenimiento y conservación obligatorias para garantizar la seguridad y la salubridad en la vía pública», declaró la alcaldesa, Inés Rey sobre esta iniciativa.