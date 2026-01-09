La "entrenadora de las famosas" dará un taller a empleadas de Inditex tras abrir un centro en A Coruña

Si hay una persona que se ha ganado a pulso el título de "entrenadora de las famosas" es, sin duda Crys Dyaz. Su nombre se ha asociado en los últimos años a gente como Ana Peleteiro, Blanca Suárez, Lara Álvarez, Lucas Vázquez, Victoria Federidca o Vicky Martín Berrocal, entre muchas otras celebridades.

En 2024 abrió un centro en el corazón de la ciudad de A Coruña asociada con dos deportistas nacidos en la provincia, el por aquellas jugador del Real Madrid, Lucas Vázquez, y la atleta medallista olímpica Ana Peleteiro.

Ana Peleteiro, Lucas Vázquez y Crys Dyaz presentan su centro deportivo en A Coruña / Iago López

Esas instalaciones, situadas en el Parrote, cuentan con servicios de entrenamiento personal, unidad de la mujer, nutrición y fisioterapia o rehabilitación, entre otros.

Dyaz se ha mostrado siempre en sus redes sociales como "gallega de corazón". Esta ex-deportista de élite de la Selección Española de Natación se ha consolidado como una de las fisioterapeutas y preparadoras más influyentes de España.

Ahora, ha sido invitada por Inditex a dar un taller teórico-práctico a sus empleadas. Este lleva por título "La importancia de la fuerza en todas las etapas de la mujer". Tal y como detallan en una comunicación enviada a trabajadores del grupo, esta clase servirá para poner en práctica ejercicios para mejorar el trabajo de fuerza.