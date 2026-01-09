El Espacio Avenida de Abanca en A Coruña recibe el certificado Breeam por su sostenibilidad

La reforma del antiguo cine Avenida para convertirse en el Espacio Avenida de Abanca consiguió la certificación Breeam ES de nueva construcción con la calificación de excelente por la sostenibilidad lograda con esta intervención. Carlos Calvo, director del centro tecnológico ITG, que gestiona el certificado en España, entregó la placa acreditativa al director territorial en A Coruña de Abanca, Óscar Salgado, y a la gerente de Proyectos del área de Inmuebles de la entidad, Pilar Ceide. El proyecto redujo un 47% el consumo de energía y las emisións de CO2, además de un 69% el de agua potable.