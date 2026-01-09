El Gobierno local y el BNG piden un centro 24 horas de violencia sexual

La alcaldesa, Inés Rey, pidió a la Xunta que explique por qué no implantó en A Coruña un centro de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual. En respuesta a una iniciativa del BNG en el Parlamento gallego, que demandaba con urgencia este recurso, la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, sostiene que el Gobierno autonómico «tiene en funcionamiento desde finales de 2024 cinco centros de crisis para la atención a las víctimas de violencia sexual». «Uno más de los que exige la normativa: uno por provincia», recalcó el departamento.

La Xunta remarca que la provincia de A Coruña cuenta con dos centros, uno en Santiago y otro en Ferrol, que están integrados en las respectivas áreas hospitalarias y que «prestan atención presencial y telefónica las 24 horas».

La parlamentaria del BNG y edil en el consistorio coruñés, Mercedes Queixas, argumenta que, según los datos disponibles, «a lo largo de los últimos cuatro años el número de denuncias por violencia sexual aumentó dramáticamente hasta el 31%» en la ciudad. Queixas cuestionó a la Xunta el compromiso de creación de un centro de crisis 24 horas de gestión pública directa en A Coruña tras un incremento que calificó de «desmesurado». Al respecto, alegó que ante estas «cifras alarmantes», la situación obliga a «una acción comprometida». Para la parlamentaria es «evidente», con estos datos, que «una ciudad de más de 250.000 habitantes» necesita un centro de crisis 24 horas» para la atención de estas víctimas.

A preguntas de los periodistas sobre este asunto, la alcaldesa insistió en que «no hay ese servicio 24 horas porque la Xunta decidió que no lo merecía A Coruña», y que, en su lugar, «destinó los fondos que transfirió el Gobierno de España para ponerlo en Ferrol y Santiago».

También lamentó que el Ejecutivo gallego «permita que mujeres en riesgo en un momento tan delicado tengan que trasladarse a Ferrol con el desarraigo que supone y los trastornos a nivel de escolarizacion o laboral».

«Es una demanda justa», incidió la alcaldesa. «A quien hay que preguntar es a la Xunta por qué no estableció ese centro 24 horas en A Coruña», reiteró.