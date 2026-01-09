Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un investigador del CICA, en el último libro de Springer Nature

Un capítulo recientemente publicado en el libro Understanding Recreational Fishers, de la editorial Springer Nature, líder mundial en el sector de la investigación, aborda el análisis de contenido cuantitativa y cualitativa de textos e imágenes aplicada a la investigación en pesca recreativa. El capítulo cuenta con la participación de Pablo Pita, investigador Ramón y Cajal del Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) de la Universidade da Coruña, lo que refuerza la integración de enfoques de las ciencias sociales en el estudio de la pesca recreativa y en su aplicación a la gestión de los recursos.

