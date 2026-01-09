Un investigador del CICA, en el último libro de Springer Nature
Un capítulo recientemente publicado en el libro Understanding Recreational Fishers, de la editorial Springer Nature, líder mundial en el sector de la investigación, aborda el análisis de contenido cuantitativa y cualitativa de textos e imágenes aplicada a la investigación en pesca recreativa. El capítulo cuenta con la participación de Pablo Pita, investigador Ramón y Cajal del Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) de la Universidade da Coruña, lo que refuerza la integración de enfoques de las ciencias sociales en el estudio de la pesca recreativa y en su aplicación a la gestión de los recursos.
- El empresario José Souto proyecta un hotel en la antigua nave de la quebrada Tecam, que él fundó
- Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos
- Bonilla a la Vista se prepara para despachar 43.000 churros en los Reyes de A Coruña
- Manitas, la histórica tienda de A Coruña, estrena una segunda vida: 'Es diferente a lo que se suele ver en la ciudad
- El Ayuntamiento de A Coruña y una constructora tardan 23 años en cerrar una operación urbanística en Visma
- Lola López-Menéndez, autora de 'Ardentía': «A Galicia le falta mucho orgullo por sus antepasados»
- Tinho, el concursante más 'koruño' de la historia de 'Operación Triunfo': «Cuando paso tres días trabajando en Madrid, ya necesito volver a A Coruña»
- El poblado navideño de A Coruña hace las maletas: «Me da muchísima rabia, no se vendió nada»