Jornada sobre salud en el Museo Arqueológico

El Museo Arqueológico del Castillo de San Antón arranca su programación de este año con A saúde antes de agora, un viaje a la Edad Antigua y a la Edad Media, centrada en el tratamiento de la salud corporal y sus cuidados en siglos pasados. Será el próximo sábado 17 de enero con varias actividades, que comiezan a las 11.45 horas con el taller infantil Enfermar e sandar no pasado, para edades entre 6 y 12 años. Las actividades se completan con visita guiada a las 12.oo horas por el museo para adultos, y, a las 17.00 horas, se celebra el taller Enfermidades: unha ollada ao pasado, pensado para mayores de 16. El plazo de inscripción abre hoy a las 10.00 horas.