Jornada sobre salud en el Museo Arqueológico
A Coruña
El Museo Arqueológico del Castillo de San Antón arranca su programación de este año con A saúde antes de agora, un viaje a la Edad Antigua y a la Edad Media, centrada en el tratamiento de la salud corporal y sus cuidados en siglos pasados. Será el próximo sábado 17 de enero con varias actividades, que comiezan a las 11.45 horas con el taller infantil Enfermar e sandar no pasado, para edades entre 6 y 12 años. Las actividades se completan con visita guiada a las 12.oo horas por el museo para adultos, y, a las 17.00 horas, se celebra el taller Enfermidades: unha ollada ao pasado, pensado para mayores de 16. El plazo de inscripción abre hoy a las 10.00 horas.
- El empresario José Souto proyecta un hotel en la antigua nave de la quebrada Tecam, que él fundó
- Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos
- Bonilla a la Vista se prepara para despachar 43.000 churros en los Reyes de A Coruña
- Manitas, la histórica tienda de A Coruña, estrena una segunda vida: 'Es diferente a lo que se suele ver en la ciudad
- El Ayuntamiento de A Coruña y una constructora tardan 23 años en cerrar una operación urbanística en Visma
- Lola López-Menéndez, autora de 'Ardentía': «A Galicia le falta mucho orgullo por sus antepasados»
- Tinho, el concursante más 'koruño' de la historia de 'Operación Triunfo': «Cuando paso tres días trabajando en Madrid, ya necesito volver a A Coruña»
- El poblado navideño de A Coruña hace las maletas: «Me da muchísima rabia, no se vendió nada»