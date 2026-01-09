Mil maneras de aparcar mal

Aparcar bien no es fácil para todo el mundo. Estacionar de forma correcta es una destreza que se atraganta a muchos conductores primerizos, y a veces pasan años hasta que se le pilla el tranquillo. Lo que es difícil, desde luego, es aparcar tan mal como un conductor coruñés esta semana, que dejó el coche a metro y medio de la acera y en la intersección entre dos plazas. Más que aparcar, cualquiera diría que el vehículo se le cayó del bolsillo.