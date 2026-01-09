Mil maneras de aparcar mal

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ANTÓN PERULEIRO

Aparcar bien no es fácil para todo el mundo. Estacionar de forma correcta es una destreza que se atraganta a muchos conductores primerizos, y a veces pasan años hasta que se le pilla el tranquillo. Lo que es difícil, desde luego, es aparcar tan mal como un conductor coruñés esta semana, que dejó el coche a metro y medio de la acera y en la intersección entre dos plazas. Más que aparcar, cualquiera diría que el vehículo se le cayó del bolsillo.

