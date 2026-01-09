Once años de prisión para un hombre por abusos sexuales reiterados a su hija menor

La Audiencia Provincial acaba de condenar a once años de cárcel a un hombre que abusó sexualmente de su hija desde 2015, cuando la niña tenía nueve años, hasta 2019. También le ha prohibido acercarse a ella durante 21 años, está inhabilitado para tener un oficio que implique relacionarse con menores durante 16, y deberá pagarle a la chica 50.000 euros por los daños morales causados. El hombre ya fue condenado por sentencia firme por abusar de una hija de la mujer con la que tuvo a la niña pero con la que no tenía vínculo de parentesco entre, al menos, 2007 y 2009.

De acuerdo con la sentencia, el hombre convivía con su esposa, dos hijos de esta y la niña que tenían en común. Aprovechaba, indica la Audiencia Provincial, que su mujer « trabajaba a jornada completa de lunes a sábado» y que él cuidaba de la hija en común para realizar los abusos. Empezó a cometer el delito cuando estaba separado de su mujer de manera temporal y él residía en casa de unos amigos, cuando la niña iba a visitarlo, pero la pareja retomó la vida en común y continuó.

En 2016 el hombre se separó de su mujer y la niña quedó viviendo con la madre, si bien visitaba a su padre en su nuevo domicilio y este abusó de ella, tanto allí como, a partir de 2018, en otra casa que compartía con su nueva pareja. Para que la niña lo permitiese, le decía que la amaba y que era solo de él.

Los abusos se prolongaron durante cuatro años, hasta que en mayo de 2019 la hermana de la chica que había sufrido abusos lo denunció por haber abusado de ella durante años. En 2021 la representante legal de la segunda víctima denunció, y la niña se ratificó en la acusación durante el juicio.

De acuerdo con el fallo, el abuso le causó a la menor secuelas psicológicas a la niña, que sufrió síntomas como nerviosismo, tensión, malestar o problemas de sueño y alimentación. La Audiencia Provincial consideró que su declaración resulta «verosímil» y considera al padre autor del abuso.

Absuelto un padre de tocamientos a su vástaga por «contradicciones»

Un hombre acusado por su hija de someterla a abusos sexuales cuando era menor de edad ha sido absuelto por la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, radicada en Santiago, que considera que no hay pruebas de que los hechos ocurrieran. La chica llegó a declarar ante que su padre le había realizado propuestas sexuales durante años y la había sometido a tocamientos, pero el tribunal afirma que incurrió en «varias contradicciones» y su testimonio «fue deficiente en cuanto a detalles y espontaneidad». La Audiencia indica que para condenar a una persona no basta con «la sospecha» o la «conjetura» y que, en el caso de que existan dudas, hay que fallar en favor del reo.