Piden seis años de prisión para un hombre que se hizo pasar por otra persona para lograr un crédito en A Coruña
Lo hizo tras solicitar un tratamiento en una clínica dental
La Fiscalía solicita seis años de prisión para un hombre acusado de suplantar la identidad de otro para lograr un crédito que nunca devolvió. El juicio se celebrará el día 13 en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña. Según el relato del Ministerio Público, el acusado —condenado en nueve ocasiones por estafa— acudió el 1 de septiembre de 2022 a una clínica dental en la calle Barcelona y se presentó con otro nombre. Tras diversas consultas hasta el 6 de marzo de 2023, solicitó un tratamiento de implantología dental. «Aparentando una solvencia que no tenía, contrató un préstamo por importe de 3.091 euros, aportando una copia del DNI y dos nóminas, que había conseguido mediante engaño».
Así, el procesado recibió el préstamo que, como apunta el Ministerio Público, «nunca tuvo intención de devolver» e ingresó el dinero en su patrimonio, no pagando ninguna de las 48 cuotas del préstamo.
La Fiscalía indica que los hechos son constitutivos de un delito de estafa en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil. Pide la pena de seis años de prisión y la devolución del préstamo, así como el pago de 3.000 euros a la persona que suplantó la identidad.
