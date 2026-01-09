El plan de As Percebeiras se paralizará un año más para incluir «cambios sustanciales»

La solución urbanística para el proyecto inmobiliario de As Percebeiras, cuyo desarrollo está paralizado por el Concello desde diciembre de 2024, se demorará todavía más, ya que la Junta de Gobierno Local aprobó este jueves la prolongación durante un año más de la suspensión de los instrumentos de gestión urbanística y de la concesión de licencias para modificar la regulación del plan general del municipio sobre este polígono residencial. La elevada edificabilidad que permite el plan general, las alturas propuestas en los edificios para materializarla y sus efectos sobre las vistas al mar han generado en los últimos años la oposición vecinal al proyecto, que prevé 400 viviendas, y el rechazo del mismo por las administraciones implicadas.

El acuerdo municipal hace referencia además a la propuesta efectuada por el estudio de arquitectura Fernández Carballada, al que se encargó la presentación de alternativas para reordenar la zona ante el desacuerdo con las propuestas presentadas por los propietarios, que plantea que esta iniciativa se realice mediante una modificación puntual del plan general con ordenación pormenorizada. Según detalla, esta fórmula permite que el cambio tenga «un alcance más ambicioso que un Plan Especial», documento mediante el que se regula ahora el proyecto de As Percebeiras, de forma que sería posible «modificar las determinaciones del Plan General de Ordenación Municipal en vigor, tanto cuantitativa como cualitativamente».

La ampliación del bloqueo al proyecto de As Percebeiras se produce mientras en los juzgados se aborda el recurso presentado por los propietarios del suelo —encabezados por la inmobiliaria Metrovacesa— contra la resolución adoptada hace un año, así como el rechazo a su última propuesta para ordenar el polígono sin que el Concello llegara a contestarles.

La propuesta municipal para prorrogar la paralización de este desarrollo urbanística apunta que con la modificación del plan general con ordenación pormenorizada podrán proponerse «cambios sustanciales», así como «no limitarse a una ordenación volumétrica de una edificabilidad y usos en un ámbito territorial acotados y establecidos por el plan general». Entre las posibilidades que permite esta iniciativa se mencionan «reestudiar la movilidad del ámbito, las conexiones viarias previstas, así como una reubicación de los espacios de cesión pública, tanto de las superficies de espacios libres como de los equipamientos».

Otra de las vías que se abren es la de «introducir cambios en la delimitación del ámbito», sobre las que el estudio Fernández Carballada plantea que se incluya en esta modificación la parcela de la actual residencia de Padre Rubinos y parcelas municipales en el entorno de Os Rosales, dedicadas ahora a dotaciones públicas. El documento señala que a esos terrenos se puede «transferir parte del aprovechamiento» previsto en As Percebeiras, lo que se traduce en que podría trasladarse a esas fincas edificabilidad autorizada hasta ahora en este polígono.

También cita el Gobierno local que «podría ser conveniente explorar» otras modificaciones en parcelas municipales situadas entre las calles Simón Bolívar, Manuel Azaña y Alfonso Rodríguez Castelao; la situada entre Simón Bolívar y el colegio Calasanz; y las ubicadas en la carretera de Os Fortes que lindan con Padre Rubinos. Al ser propiedad del Concello, no es necesaria la prohibición de cambios en el planeamiento sobre ellas. Para la nueva ordenación del polígono se advierte además que habrá que «tener muy en cuenta la declaración como área de rehabilitación integral (ARI) del grupo de viviendas María Pita», en especial las condiciones estéticas para este conjunto de edificios que fueron aprobadas por el Concello. Esos bloques de pisos son los más próximos a los que pretenden construir los promotores en As Percebeiras, por lo que son los que sufrirían de un modo más directo las consecuencias del levantamiento de inmuebles de gran altura en sus proximidades.

El texto hace también hincapié en que la nueva regulación urbanística deberá dedicar «especial atención a los objetivos de calidad paisajística», así como a las medidas y acciones necesarias para alcanzarlos y a las normas establecidas en las Directrices da Paisaxe de Galicia. La ubicación del polígono a corta distancia de la costa y la visibilidad que tienen estos terrenos hacia la Torre de Hércules han sido tradicionalmente uno de los principales obstáculos para que los promotores recibieran el visto bueno a sus proyectos para As Percebeiras.

La primera iniciativa para construir en ese lugar se presentó en 2002 y desde entonces se presentaron cinco planteamientos diferentes. Tras el rechazo municipal a la última propuesta, el pleno del Concello aprobó en octubre de 2024 una moción del BNG que defendía un cambio en el plan general para reducir la edificabilidad permitida en esas parcelas. Al mes siguiente comenzó la tramitación del expediente para hacerlo y en diciembre se aprobó paralizar los proyectos urbanísticos en esa zona. En mayo de 2025 se encargó la redacción de un documento ambiental estratégico que se presentó en agosto y el pasado diciembre un informe de la concejalía de Urbanismo proponía la prolongación del bloqueo del plan para el polígono que se llevará al pleno de la próxima semana.

Su proyecto se llevará a cabo en una parcela de 3.100 metros cuadrados y supondrá una inversión de 16,5 millones de euros. Las obras deberán comenzar antes de que transcurran seis meses y a partir de ahí habrá un plazo de tres años para terminarlas. La puesta en marcha de esta iniciativa será seguida por otras de diferentes inmobiliarias que en conjunto podrán levantar 3.600 viviendas en el polígono, donde en la actualidad se realizan las obras de urbanización para la construcción de las nuevas calles y las infraestructuras necesarias, mientras que el Concello tramita las solicitudes de licencia para otros proyectos de edificios.

Licencia para el primer edificio en Visma

El desarrollo del polígono de san Pedro de Visma alcanzó este jueves un hito con la concesión por la Junta de Gobierno Local a la inmobiliaria Arial de la licencia para el que será el primer edificio del nuevo barrio, que contará con 114 viviendas. A pesar de que la empresa anunció en octubre de 2024 que comenzaría la construcción del inmueble en el primer trimestre de 2025, finalmente ha tenido que esperar un año para recibir el permiso municipal.La Junta de Gobierno Local aprobó también la concesión de la licencia para la rehabilitación de un inmueble en la calle Camiño da Igrexa, en el barrio de Monelos y junto al parque de Oza. El proyecto prevé la inversión de 268.000 euros para la adecuación de tres viviendas, con un plazo de ejecución de los trabajos establecido en dos años. En la sesión se autorizó además la rehabilitación del número 6 de la calle Juana de Vega con un presupuesto de 600.000 euros.