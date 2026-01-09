La Policía incauta un machete a un sospechoso de hurto
Sandra Abad
A Coruña
Agentes de la Policía Local que acudieron este miércoles a una intervención por el aviso de un hurto de un móvil con tres personas implicadas acabaron encontrando un machete. Uno de los sospechosos llevaba oculta entre la ropa el arma blanca, de grandes dimensiones.
- El empresario José Souto proyecta un hotel en la antigua nave de la quebrada Tecam, que él fundó
- Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos
- Bonilla a la Vista se prepara para despachar 43.000 churros en los Reyes de A Coruña
- Manitas, la histórica tienda de A Coruña, estrena una segunda vida: 'Es diferente a lo que se suele ver en la ciudad
- El Ayuntamiento de A Coruña y una constructora tardan 23 años en cerrar una operación urbanística en Visma
- Lola López-Menéndez, autora de 'Ardentía': «A Galicia le falta mucho orgullo por sus antepasados»
- Tinho, el concursante más 'koruño' de la historia de 'Operación Triunfo': «Cuando paso tres días trabajando en Madrid, ya necesito volver a A Coruña»
- El poblado navideño de A Coruña hace las maletas: «Me da muchísima rabia, no se vendió nada»