La Policía incauta un machete a un sospechoso de hurto

El machete intervenido. | Asociación Profesional de la Policía Local

Sandra Abad

A Coruña

Agentes de la Policía Local que acudieron este miércoles a una intervención por el aviso de un hurto de un móvil con tres personas implicadas acabaron encontrando un machete. Uno de los sospechosos llevaba oculta entre la ropa el arma blanca, de grandes dimensiones.

