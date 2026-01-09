El PP cuestiona la «reticencia» a reunir la comisión del Mundial 2030
A Coruña
El grupo municipal del PP planteará en el pleno de la próxima semana una pregunta oral sobre cuándo tiene previsto el Concello convocar la primera sesión de trabajo de la Comisión Informativa Especial de seguimiento de la candidatura de A Coruña a ser una de las sedes del Mundial 2030. En diciembre el pleno aprobó por unanimidad una moción popular para crear el grupo, en el que deben tener representación el Gobierno local y la oposición. El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, reclama al Ayuntamiento explicaciones porque en el presupuesto de 2026 no figuran explícitamente inversiones para la reforma de Riazor asociada a la competición.
