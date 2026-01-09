Presunto hurto de una manta con gemas en una joyería de la calle Panaderas, en A Coruña

La Policía Nacional de A Coruña tiene constancia del presunto hurto de una manta en una joyería de la calle Panaderas por parte de una persona que ayer, supuestamente, se habría llevado "una manta de muestrario de joyas". Según confirman fuentes del 091, por el momento no ha habido denuncia por el supuesto delito. Este diario se puso en contacto con el negocio, pero desde este no realizaron declaraciones.

De acuerdo con fuentes conocedoras, hay grabaciones que respaldan que se pudo producir un delito. En ellas se ve a una persona que accedió al negocio con mucha ropa y accesorios como un pañuelo en la cabeza, gafas, visera y lo que parecen, según fuentes que tuvieron acceso a las imágenes, "unos dientes postizos". Cuando la joyera sacó una manta de joyas para enseñarle, la coge y escapa en un momento de descuido.