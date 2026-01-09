Presunto hurto de una manta con gemas en una joyería de la calle Panaderas, en A Coruña
La Policía afirma que por el momento no hay denuncia
La Policía Nacional de A Coruña tiene constancia del presunto hurto de una manta en una joyería de la calle Panaderas por parte de una persona que ayer, supuestamente, se habría llevado "una manta de muestrario de joyas". Según confirman fuentes del 091, por el momento no ha habido denuncia por el supuesto delito. Este diario se puso en contacto con el negocio, pero desde este no realizaron declaraciones.
De acuerdo con fuentes conocedoras, hay grabaciones que respaldan que se pudo producir un delito. En ellas se ve a una persona que accedió al negocio con mucha ropa y accesorios como un pañuelo en la cabeza, gafas, visera y lo que parecen, según fuentes que tuvieron acceso a las imágenes, "unos dientes postizos". Cuando la joyera sacó una manta de joyas para enseñarle, la coge y escapa en un momento de descuido.
- El empresario José Souto proyecta un hotel en la antigua nave de la quebrada Tecam, que él fundó
- Esto es lo que va a pasar en A Coruña en 2026: de una nueva estación a regularizar polideportivos
- Bonilla a la Vista se prepara para despachar 43.000 churros en los Reyes de A Coruña
- Manitas, la histórica tienda de A Coruña, estrena una segunda vida: 'Es diferente a lo que se suele ver en la ciudad
- El Ayuntamiento de A Coruña y una constructora tardan 23 años en cerrar una operación urbanística en Visma
- Lola López-Menéndez, autora de 'Ardentía': «A Galicia le falta mucho orgullo por sus antepasados»
- Binter lanza billetes a 90 euros para volar desde A Coruña a Canarias con escala incluida
- Tinho, el concursante más 'koruño' de la historia de 'Operación Triunfo': «Cuando paso tres días trabajando en Madrid, ya necesito volver a A Coruña»